دراسة: الفقراء يعيشون أقل من الأغنياء بـ 4 سنوات

أظهرت دراسة لباحثين من معهد كارلوس الثالث للصحة والجمعية الإسبانية لمكافحة السرطان، أن الأشخاص ذوي الموارد الاقتصادية المحدودة، يعيشون أقل من الأغنياء بمعدل 3 إلى 4 سنوات في المتوسط.

ومن خلال تحليل العلاقة بين مستوى المعيشة ومتوسط العمر المتوقع عند الولادة، حدد الباحثون أن النساء والرجال الذين يقيمون في مناطق فقيرة يعيشون أقل بـ 3.2 و3.8 سنوات من المناطق الأكثر ثراء.



وأظهرت الدراسة أن النساء تعيش 5.6 سنوات أطول من الرجال، بالإضافة إلى ذلك لاحظ الباحثون أن متوسط العمر المتوقع عند الولادة في المناطق الشمالية والمدن الرئيسية كان أعلى مقارنة بالمناطق الريفية.



ولإجراء الدراسة، تم تحليل جميع الوفيات الناجمة عن أسباب مختلفة، والمتاحة لدى أقسام التعداد البالغ عددها 35960 قسما في إسبانيا خلال الفترة 2011-2013، وتم ترتيب الوفيات حسب الجنس والفئة العمرية والمستوى الاجتماعي والاقتصادي.

وتم قياس معدلات الثراء والفقر في كل منطقة باستخدام مؤشر طورته الجمعية الإسبانية لعلم الأوبئة، والذي يتضمن معلومات عن ستة مؤشرات تتعلق بالتوظيف والتعليم.

وأوضح دانيال ريدوندو، الباحث بمعهد بحوث الصحة الحيوية في غرناطة، “أن فهم العلاقة بين متوسط العمر المتوقع والوضع الاجتماعي والاقتصادي يمكن أن يساعد في تطوير برامج الصحة العامة”.