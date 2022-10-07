وزير إیراني: مستعدون لبناء مشاریع سكنیة کبیرة فی سوریا

أعلن رستم قاسمي وزير الطرق وبناء المدن الإيراني، اليوم الجمعة، استعداد الشركات الإيرانية للتواجد في سوريا.

وأفادت وكالة تسنيم، مساء اليوم الجمعة، بأن حسين عرنوس رئيس الوزراء السوري قد استقبل رستم قاسمي وزير الطرق وبناء المدن رئيس اللجنة الاقتصادية السورية الإيرانية المشتركة والوفد المرافق له في دمشق، وبحثا تعزيز التعاون المشترك في مجالات مختلفة، أهمها الاقتصادية والنقل والصناعة والكهرباء والمشتقات النفطية.

وشدد الوزير الإيراني والوفد المرافق له على أنه بإمكان الشركات الإيرانية المشاركة في مشاريع البناء السكنية الكبيرة في سوريا.

وتناول اللقاء أهمية تضافر الجهود لإيجاد نوع من التكامل بين اقتصادي البلدين، وكذلك زيادة التبادل التجاري بينهما وتعزيز ترابط سوقي البلدين مع تشكيل فرق تتبع مشتركة لتفعيل وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

وجدد اللقاء الثنائي التأكيد على ضرورة توسيع التعاون في مجالات الإسكان وتأهيل البنى التحتية المتضررة، فضلا عن تمهيد الأرضية المناسبة أمام الاستثمارات المشتركة بين الدولتين، وفتح آفاق جديدة أمامها مع ضرورة تقديم التسهيلات للقطاع الخاص في البلدين من أجل القيام بمشروعات تشمل عدداً من القطاعات الحيوية والتنموية.

وبحث الطرفان، السوري واللبناني، أهمية تأمين النقل البري لتسهيل حركة التجارة ونقل البضائع بين الدولتين، وضرورة إنشاء منطقة حرة صناعية مشتركة وتصنيع الآليات الزراعية والحصادات التي تحتاجها السوق السورية.

ومن جانبه، أكد حسين عرنوس استعداد الحكومة السورية لاتخاذ الإجراءات التي تسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام، مع تذليل أي عقبات تعترضها ووضع ركائز أساسية للتعاون الاقتصادي بعيد المدى مع إيران.

وأعرب رئيس الوزراء السوري عن تقدير بلاده لموقف إيران قيادة وحكومة وشعبا على دعمها للشعب السوري، بشأن تصديه لـ”الحرب الإرهابية” التي تتعرض لها سوريا.