«كلب صيني» خلف خطوط العدو!

نشرت شركة صينية مقطع فيديو يظهر سلاحاً جديداً وصف بـ«الثوري» يعمل خلف خطوط العدو.

وتناقلت وسائل إعلام غربية مقطع الفيديو الذي يظهر طائرة مسيّرة تهبط فوق سطح أحد المباني، وتضع روبوت على شكل كلب مزود بسلاح رشاش، ما يمكّن القوات من تنفيذ عمليات قتالية دون الحاجة لوجود جنود.

ويقول خبراء إن السلاح الذي كان يحمله الروبوت من طراز “كيو بي بي- 97” الخفيف، والذي يمكنه إطلاق نار على مسافات قريبة، حيث يمكن أن إطلاق 650 رصاصة في الدقيقة الواحدة.

ونشر الفيديو على حساب شركة “Kestrel Defense Blood-Wing” الموثق على موقع “ويبو” الصيني الذي يشكل نظيراً لموقع “تويتر”.

وقال الحساب في تعليق مصاحب للفيديو إنه يمكن نشر “الروبوت الكلب” خلف خطوط العدو لشن هجوم مفاجئ، ويمكن نشره على أسطح المباني التي يتمركز فيها العدو لاحتلال المناطق المرتفعة، بما يؤدي إلى احتواء قوته النيرانية، حسب وصفه.