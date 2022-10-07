سلاح غريب يسيطر على طائرة مسيرة روسية في أوكرانيا

وثّق تسجيل مصوّر لحظة استخدام سلاح غريب من قبل القوات الأوكرانية استطاع السيطرة على طائرة مسيرة روسية للاستطلاع.

ونشرت شبكات ТРУХА المعنيّة بتغطية أخبار الحرب في أوكرانيا عبر حسابها على تويتر، تسجيلاً مصوّراً يُظهر لحظة السيطرة على طائرة مسيّرة روسية من نوع درون تُستخدم لأهداف الاستطلاع والتجسس.

ويبدو في التسجيل المتداول جنديان أوكرانيان يحمل أحدهما سلاحاً غريباً أشبه بالبندقية الضخمة تمكّن من خلاله السيطرة على ذلك الدرون وإسقاطه في أي مكان يريد.

ويوجه ذلك الجندي سلاحه نحو الدرون ينخفض ببطئ تدريجياً ويتجه نحو الجندي الآخر الذي يلتقطه بدوره ويمشي به نحو الكاميرا للتعبير عن سروره بفاعلية ذلك السلاح الغريب.

شبكات أخرى أكدت أن التسجيل يوثّق لقطات نادرة لاستخدام القوات الأوكرانية بندقية EDM4S في طائرة مسيّرة روسية من طراز DJI Mavicpro .

وأكدت أن ذلك السلاح الذي حصلت أوكرانيا على كميات منه الخريف الماضي يمكن استخدامه ليس فقط لإسقاط الطائرات بدون طيار ولكن أيضًا لاعتراضها والسيطرة عليها.

وكالات