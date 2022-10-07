وفد من حركة حــماس سيزور سوريا هذا الشهر

أفادت وكالة "رويترز" أن وفداً من حركة "حماس" سيزور سوريا هذا الشهر.

ووفقاً للوكالة فإن هذه الخطوة تسعى فيها حماس لإعادة العلاقات مع سوريا بعدما انقطعت لسنوات.

وقال مسؤول بارز في حماس "إن الزيارة ستتم بعد أن يختتم وفد حماس زيارة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر إلى الجزائر لبحث المصالحة مع حركة فـتح التي يتزعمها الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس.

وأكد مصدر ثان لـ "رويترز"، وهو مسؤول فلسـطيني مطلع، التفاصيل المتعلقة بزيارة سوريا.

لكن مصدراً فلسطينياً في سوريا نفى أن تكون هناك زيارة مخططة.

بينما أحجم مسؤولون من حـماس في قطاع غزة عن التعليق.

وتدير حركة حـماس القطاع منذ 2007. ولم يصدر تعليق بعد من الحكومة السورية.

وأيدت قيادات حماس علناً الحراك السوري الذي بدأ عام 2011 ضد الحكومة السورية وشاركت في النـ. ـزاع المسلح إلى جانب مسلحي المعـارضة وجبـهة النصـرة والفصائل المتشـددة الأخرى.

وأخلت الحركة مقرها في دمشق في 2012، وهي خطوة أغضبت إيران، الحليف المشترك لسوريا وحماس.

وعادت العلاقات بين حماس وإيران فيما بعد وأشاد مسؤولون من الحركة بالجمهورية الإسلامية لمساعدتها في بناء ترسانة صواريخ أطول مدى في القطاع، استخدموها في قتـال "إسـرائيل".

ومن شأن تطبـيع العلاقات مع الحكومة السورية أن يساعد في عودة حـماس لـ "محور المقاومة" ضد "إسـرائيل" الذي يضم أيضا إيران وحـز ب الله اللبناني. بحسب المصادر.

وقال مسؤولان من حـماس لـ"رويترز" في حزيران/يونيو "إن الحركة قررت إعادة العلاقات مع سوريا".