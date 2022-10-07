التاكسي الطائر ينطلق بأول رحلة تجريبية

انطلقت أول رحلة تجريبية، أمس الخميس، لتاكسي جوي من مطار فيوميتشينو في العاصمة الإيطالية روما، حيث من المقرر إطلاقه بشكل رسمي في عام 2024.

وحلقت المروحية الكهربائية من طراز "Volocopter 2X" مع طيار على متنها لمدة خمس دقائق على ارتفاع 40 مترا بسرعة 40 كيلومترا في الساعة.

وقال كلاوديو دي فينشينتي، رئيس مطارات روما "آيربورتي دي روما"، أن الخدمة هي "شكل جديد من أشكال التنقل له وظيفة نقل الركاب، بين المطار ومركز المدينة، ولأغراض صحية، أي أنه سيكون مفيدا لنقل، على سبيل المثال، المواد الطبية بين مستشفى وآخر".

وأوضح ماركو ترونكوني، الرئيس التنفيذي لـ"مطارات روما": "من وجهة نظر النقل الحضري، سيكون لسيارات الأجرة الجوية مهنة سياحية، ولكن أيضا مهنة تجارية، حيث ستكون الخدمة متاحة لأولئك الذين يرغبون في التحرك بسرعة، بطريقة ممتعة ولكن أيضا مستدامة ومبتكرة".

من جانبه، علق بييرلوجي دي بالما، رئيس هيئة الطيران المدني الإيطالية، قائلا: "تماشيا مع العصر، لذلك بالنسبة لعام 2024، أعتقد أننا سنكون قادرين على إجراء اتصال بين فيوميتشينو وروما".