مقتل اثنين من قياديي تنظيم الدولة في غارة شمال سوريا

07-10-2022

مقتل اثنين من قياديي تنظيم الدولة في غارة شمال سوريا

قالت القيادة المركزية الأمريكية، إنها شنت "غارة ناجحة" استهدفت قياديين في تنظيم الدولة شمالي سوريا، بحسب الإعلام الأمريكي.

وفي بيان، ذكرت القيادة إن الغارة نفذت حوالي الساعة 6:32 مساء بالتوقيت المحلي في سوريا، ما أسفر عن مقتل كل من أبو هشم العماوي، نائب والـي سوريا، ومسؤول كبير آخر في التنظيـم مرتبط به.

وبحسب البيان "لم تصب أو تقـ تل أي قوات أمريكية ولم تكن هناك خسائر أو أضرار في المعدات الأمريكية في تنفيذ هذه العملية".

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