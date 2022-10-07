امرأة سورية تنهي حياة زوجها في لبنان

اعتقلت “قوى الأمن الداخلي” في لبنان، سيدة سورية أقدمت على قتل زوجها بالتعاون مع ابن شقيق زوجها بسلاح حربي في بلدة “الطيبة” البقاعية اللبنانية، وفقاً لما ذكره بيان رسمي صادر عن قوى الأمن.

وبحسب البيان، أقدمت السيدة السورية “خ.ج” من مواليد 1996، بالتعاون مع ابن شقيق زوجها المدعو “ع.ي” من مواليد 1998، على قتل زوج السيدة السورية، بطلق ناري في الرأس من سلاح حربي من نوع “كلاشينكوف”.

ووفقاً للتحقيقات، اعترفت السيدة السورية بأنها خططت مع ابن شقيق زوجها في تاريخ 21 أيلول الماضي، بأن تترك باب منزلها مفتوحاً عند الساعة الواحدة ليلاً، ليقوم المدعو “ع.ي” بدخوله للمنزل وإقدامه على قتل زوجها بطلقة واحدة في الرأس، ليقوم في اليوم الثاني على نقل جثته على متن سيارة من نوع “بيك أب” ورميها في جرود بلدة “الطيبة” البقاعية، بالإضافة لحرق فراشه والوسادة والغطاء وبنطال الضحية، لإخفاء معالم الجريمة.

وأوضح البيان أنه بتاريخ 23-9-2022، وفي جرد بلدة الطّيبة البقاعية، عثر على جثّة رجل مصابة بطلقٍ ناري في الرأس من سلاح حربي، وبنتيجة المتابعة وكشف الطبيب الشّرعي، تبيّن أنها عائدة للمواطن: “خ. ي” (من مواليد عام 1985) وأن الوفاة ناتجة عن إصابته بطلق ناري في رأسه من سلاح حربي نوع “كلاشينكوف”.