كيلو الجوز يصل إلى 60 ألف ليرة سورية

ارتفعت أسعار مادة الجوز في سوريا إلى أكثر من الضعف ووصل سعر مبيعه إلى ما يقارب الـ60 ألف ليرة سورية للكيلو غرام الواحد، بعدما كان بحدود 25-30 ألف ليرة في العام الماضي.

“خالد أحمد” تاجر في سوق السريجة بدمشق قال لـ “جريدتنا” إن «ارتفاع الأسعار يعود لقلة المادة في الأسواق فموسم الجوز لهذا العام قليل جداً والحكومة منعت استيراد الجوز منذ العام الماضي مما أدى إلى قلة المادة وارتفاع السعر».

وأضاف إن « العديد من التجار لديهم كمية من السنوات الماضية قاموا بطحنا وتنزيلها للبيع بسعر يتراوح ما بين 20- 25 ولكن يعد غير موثوق لأنه قديم أما الجوز العام وصل سعره من عند الفلاح إلى 48 ألف».

وقدرت وزارة الزراعة لهذا الموسم 2022 بما يقارب الـ 10 ألف طن، منها 5000 طناً بعلية و5000 طناً مروية، في حين بلغ إنتاج العام الماضي 2021 نحو 12 ألف طن، ويبلغ عدد أشجار الجوز الإجمالي نحو 800 شجرة منها 635 لف شجرة مثمرة، على حين تبلغ المساحة الإجمالية المزروعة بهذه الأشجار نحو 3057 هكتاراً، حيث تحتل محافظة اللاذقية المرتبة الأولى من حيث الإنتاج لهذا العام بكمية تصل إلى 4092 طناً، تليها محافظة ريف دمشق بكمية 2637 طناً ثم محافظة طرطوس بكمية 2067 طناً.

وتنتشر زراعة الجوز في معظم المحافظات السورية نظراً لتوافر العوامل البيئية الملائمة لزراعتها، كما أن شجرة الجوز من الأشجار المعمرة المتساقطة الأوراق حيث تعيش من 100-300 سنة، علماً أن الشجرة البذرية تبدأ بعملية الإنتاج بعمر من 8-10 سنوات من تاريخ الزراعة وتنخفض إلى 5-8 سنوات في حال كانت الأشجار مطعمة بحسب وزارة الزراعة.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قد علقت الاستيراد للعديد من المواد منها الجوز، من دون توضيح أسباب القرار.