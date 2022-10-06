رئيس الحكومة من اللاذقية: السياحة ستنتعش مع انتهاء الحرب

أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس لـ”الوطن أون لاين”، التركيز على المشاريع السياحية في محافظة اللاذقية ما سينعكس مباشرة على دخل أبناء المحافظة بشكل عام، قائلاً إن السياحة ستنتعش مع انتهاء الحرب.

وخلال وضعه حجر الأساس لمشروع إشادة مجمع سياحي في موقع جول جمال على شاطئ مدينة اللاذقية، أشار عرنوس إلى أهمية المشروع السياحي التنموي الذي يؤمن نحو 1300 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى تأمين زيادة بإيرادات مجلس مدينة اللاذقية.



وقال عرنوس إنه مع اقتراب انتهاء الحرب الظالمة التي شنت على سورية، سينتعش قطاع السياحة بشكل كبير، مؤكداً أنه لا أحد يستطيع تجاوز موقع سورية المتميز في السياحة.

والمشروع الذي تنفذه شركة سينارا انت الروسية يقدر بحوالى 150 مليار ليرة سورية من مستوى ٤ نجوم.

وأكد عرنوس أن هناك عزماً وإصراراً من الأصدقاء الروس على المشاركة في إعادة الإعمار ، ونثق ونأمل بأن نسابق الزمن في إنهاء هذه المشاريع لما فيها من خير للمحافظات كافة.

ويتألف من قسمين يمتدان على مساحة تصل إلى 70 دونماً، منها شاليهات ومسابح وملاعب أطفال وملعب كرة شاطئية وملعب ميني كولف، إضافة إلى خدمات ترفيهية ونقطة معالجة فيزيائية رقمية ومواقف سيارات وباصات.