نقابة الصيادلة: الأدوية متوفرة وأسعارها ثابتة

أكد عضو مجلس نقابة الصيادلة جهاد وضيحي، أن الأدوية الوطنية تغطي 90% من حاجة السوق، ولا يوجد أي نية لرفع أسعارها بعد رفع المركزي لسعر الصرف.

وبيّن وضيحي أن نسبة الأدويـة المستوردة تشكل جزءاً بسيطاً من الأدوية التي تباع بالسوق، وفي حال انقطاع أصناف من الأدويـة المستورة لن تسبب أي مشكلة باعتبار أن الدواء الوطني يغطي مكانها.

كما نفى وجود أي انقطاعات بالأدويـة الوطنية، لكن هناك صعوبات في عملية تصنيعها وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع توفير حوامل الطاقة وغيرها من الصعوبات، التي تؤثر حتى على مسألة شحن أصناف الأدوية بين المحافظات.

وأضاف وضيحي أن نسبة بيع بعض الأدويـة في السوق السوداء هي بسيطة جداً ومن الممكن أن يكونا صنفين من الأدويـة فقط لا يشكلان أي تأثير.

وذكر أنه في حال وجود أي ارتفاع حالياً فهي على الأصناف المتممة التي يتم تسعيرها من المعمل مثل الفيتامينات والتي لا تسعر من وزارة الصحة.

أما بالنسبة لحليب الأطفال، أوضح وضيحي أن هناك انخفاضاً في توريدات الحليب وبالتالي فإن الكميات أصبحت توزع على الصيادلة على شكل حصص، مؤكداً أنه لا انقطاعات في الأصناف لكن الكميات قليلة.