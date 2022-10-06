10 آلاف ليرة مصروف التلميذ يومياً.. والأسرة تحتاج شهرياً 3 ملايين ليرة

أكد المدير السابق لمكتب المركزي للإحصاء #شفيق_عربش، أنه «لا يمكن تحديد دخل ثابت للفرد أو الأسرة لتأمين المصاريف الشهرية من غذاء ودواء ومسكن ومواصلات، لأن الأسعار بتزايد مستمر، فخلال اليومين الماضيين فقط ارتفعت بنسبة تتراوح ما بين 14-30%».

وأشار “عربش” في تصريح لجريدتنا إلى أن «الأسـرة المؤلفة من 5 أفراد تحتاج بالحد الأدنى إلى أكثر من 3 ملايين ليرة شهرياً، لتأمين مصاريف الغذاء والدواء والمواصلات، وذلك باستثناء تكلفة إيجار المنزل».

أما بالنسبة لإنفاق طالب الجامعة، بيّن أن «الطالب الذي لا يقيم في مركز المدينة، يحتاج إلى أكثر من مليون ليرة، لتغطية مصاريف السكن والمأكل والمشرب والنقل، بينما الطالب الذي يقيم بالمناطق القريبة من مركز المدينة يحتاج بالحد الأدنى إلى 12 ألف ليرة يومياً».

وعن مصروف “الجيبة” لتلميذ المدرسة الحكومية، لفت عربش إلى أنه «قد يحتاج بالحد الأدنى إلى 3000 ليرة يومياً، أي حوالي 60-70 ألف ليرة شهرياً، وذلك دون احتساب كلفة النقل».

وأضاف إن «هناك تلاميذ وهم قلة قليلة، تصل مصاريفهم الشهرية إلى حوالي 250 ألف ليرة، أي 10 آلاف ليرة يومياً».

من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي “علي محمد” لجريدتنا، أنه «عالمياً الحد الأدنى للفقر 1.9 دولار يومياً، ما يعادل 9500 ليرة، أي 300 ألف ليرة شهرياً».

واعتبر محمد بناءً على ما سبق، «تحتاج الأسـرة المؤلفة من 5 أشخاص، إلى 1.5 مليون، وفق الحد الأدنى للفقر، دون الأخذ بعين الاعتبار الظروف المعيشية في سوريا».

كما اعتقد محمد أن «الأسرة المكونة من 5 أشخاص تحتاج وسطياً إلى 60-70 ألف ليرة يومياً، أي حوالي 1.8-2.1 مليون ليرة شهرياً، لتتماشى مع الظروف المعيشية في البلاد».

وتابع قائلاً إن «الرقم أعلاه، لا يتضمن إيجار المنزل، فالإيجارات في دمشق وضواحيها تبدأ من 300 ألف وتصل إلى مليون ليرة، وذلك حسب موقع المنزل، وبالتالي الإيجارات تضاف إلى الدخل الشهري».

وعن تكلفة المواصلات شهرياً، أكد أن الفرد يحتاج إلى 1200 ليرة يومياً، أي حوالي 40 ألف ليرة شهرياً، في حال كانت وسيلة النقل “ميكروباص”.