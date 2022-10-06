في سوريا.. قروض بدون كفلاء !

اتفقت المؤسسة العامة السورية للتأمين ومصرف التسليف الشعبي لمنح قروض ذوي الدخل المحدود بكفالة وثيقة تأمين صادرة عن المؤسسة، من دون الحاجة لكفلاء شخصيين.

وتم توقيع هذه الاتفاقية في إطار التكامل بين قطاعي التأمين والمصارف واستخدام كامل الطاقات الوطنية في تخفيف الأعباء عن موظفي الدولة، ويبدأ العمل بها اعتباراً من 1/11/2022، ويمكن لأي مقترض طلب وثيقة التأمين من فرع المصرف نفسه الذي يتقدم فيه للقرض.

ويبلغ سعر التأمين 2% من مبلغ القرض، أي 100 ألف ل.س، إذا كان الحدّ الأقصى للقرض 5 مليون، وتُقتطع هذه المبالغ مباشرةً من أصل القرض ولمرة واحدة طيلة فترة السداد.

وتمت دراسة هذا المنتج التأميني من قبل هيئة الإشراف على التأمين والموافقة عليه، وكذلك الموافقة على الاتفاقية من الهيئة ومصرف سورية المركزي، عدا عن أن هذا التأمين يشمل إضافةً إلى تأمين تعثر سداد القرض، “تأمين حياة المقترض”، بحيث يحصل ورثة المقترض (في حال وفاته) على تعويض يساوي ما سدده من القرض قبل تاريخ وفاته، نظراً لكون تأمين الحياة هو أحد أهم أنواع التأمين المتاحة في السوق السورية من الناحية الاجتماعية.