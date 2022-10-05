رفع مخصصات الصناعيين في ريف دمشق مليوني ليتر مازوت
رفعت محافظة ريف دمشق مخصصات الصناعيين من المازوت خلال الشهرين الماضيين نحو مليوني ليتر مازوت.
وقال محافظ ريف دمشق صفوان ابو سعدى في تصريحات صحفية إن زيادة الكمية انعكست بشكل إيجابي على عجلة الإنتاج ونستمع بشكل مستمر إلى شكاوى ومطالب الصناعيين ونعمل على حلّها.
وحول الكمية التي تم توزيعها من مازوت التدفئة بين أبو سعدى ان التوزيع تم ل55 ألف أسرة من أصل 740 ألف أسرة موجودة في المحافظة في جميع مناطق المحافظة، مبيناً أن الأولوية للمناطق الأشد برودة.
وحول توزيع المازوت على وسائل النقل قال المحافظ إنه تم ربط جميع وسائل النقل في المحافظة ضمن محطات وقود محددة بهدف ضمان عمل هذه الوسائل على الخطوط المخصصة لها، وتمت متابعة الميكرو باصات العاملة على خطوط النقل بميزة أجهزة GPS والعمل مستمر حالياً لتزويد جميع الميكرو باصات بهذا الجهاز ومن المتوقع أن تنتهي هذه العملية مع نهاية هذا العام.
وبالنسبة للمازوت المخصص للمزارعين أشار أبو سعدى إلى أن اللجنة تستعد حالياً لتوزيع مخصصات المازوت على المزارعين لتصل الكميات إليهم في موعدها كما في خطة العام الماضي.
B2B
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