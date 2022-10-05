وزارة التربية تعلن عن بدء الدوام في جميع المدارس ورياض الأطفال

05-10-2022

وزارة التربية تعلن عن بدء الدوام في جميع المدارس ورياض الأطفال

أعلنت وزارة التربية عن بدء الدوام في جميع المدارس ورياض الأطفال العامة والخاصة وذات الدوام الكامل والنصفي اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً، مؤكدةً أنه يبقى توزيع ساعات الدوام خلال اليوم وفق ما هو معتمد سابقاً.

وجاء ذلك بناء على قرار مجلس الوزراء المتضمن تثبيت التوقيت الصيفي على مدى العام وإلغاء التوقيت الشتوي، وبعد تكليف رئيس الجمعية الفلكية السورية ومنسقة مادة الجغرافية في المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية لدراسة أوقات اليوم المختلفة خلال العام الدراسي كاملاً وفقاً لهذا التغيير، وملاحظة الفريق الفني المكلف أنه لا يوجد أي تأثير على دوام المدارس نتيجة لذلك، وحرصاً على مصلحة الطلاب والمعلمين.

وأضافت الوزارة أنه علماً أن دوام الدراسة الفنية خلال كامل العام الدراسي وفق التقويم الجديد يبدأ بعد شروق الشمس وينتهي لجميع طلاب المدارس قبل ساعة على الأقل من غروب الشمس.

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