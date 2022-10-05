زعيم المعارضة الألمانية: «هذا ما يجتذب الكثير من اللاجئين» ؟!

كشف زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي المعارض في ألمانيا “فريدريش ميرتس” أن الإعانات الاجتماعية عامل جذب أساسي للمهاجرين إلى ألمانيا.

“ميرتس” قال لموقع “تي-أنلاين الألماني” «ألمانيا تستقبل الكثير من الناس.. وبمقارنة أوروبية، فإن شبكة الضمانات الاجتماعية التي نقدمها أيضاً كبيرة جداً».

وتابع “ميرتس”: «أعتقد أن (المساعدات الاجتماعية) تجعل من غير المجدي للمهاجرين أن يعملوا عملاً بسيطاً. وهذا بالضبط ما يجذب الناس من بلدان عديدة بالدرجة الأولى».

وأكد ميرتس أنه يجب على ألمانيا أن “تميز بشكل واضح” بين “الهجرة المنظمة إلى سوق العمل، واللجوء الإنساني، والهجرة غير الشرعية”، متهماً الحكومة الحالية بـ”طمس حدود قانون الهجرة”.

وكان ميرتس قد أثار موجة غضب الأسبوع الماضي لادعائه بممارسة اللاجئين من أوكرانيا لما اسماه “سياحة اجتماعية”.