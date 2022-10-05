تطبيق تلغرام يفعل خدمة تداول العملات الرقمية

أطلق تطبيق “تيلغرام” لخدمات المراسلة الفورية في أحدث ترقياته خدمة تداول العملات الرقمية من ند إلى ند P2P لمستخدميه.

تم تطوير الخدمة من قبل The Open Network، وهي مجموعة أنشأها مؤسسو “تيلغرام“.

والمنظمة عبارة عن مجتمع من مطوري البرامج مفتوحة المصدر الذين يدعمون تطوير عملة TON.

يدعم مجتمع المطورين العملة الرقمية (TON)، والتي تتيح دفع العمولات لمعالجة المعاملات على الشبكة باستخدام العقود الذكية.

كما يتم استخدامها لرسوم المعاملات، وتأمين شبكة البلوكتشين من خلال آلية إثبات الحصة، وكذلك لتسوية المدفوعات.

وتعمل العملة الرقمية TON، والمصنفة في المرتبة 33 وفقاً للقيمة السوقية على CoinMarketCap، على آلية وخوارزمية إثبات الحصة.

وتتداول العملة الرقمية TON حوالي 1.41 دولار (في وقت النشر)، مرتفعة بنسبة 2.2٪ في آخر 24 ساعة.

وتبلغ القيمة السوقية الحالية لمشروع TON ما قيمته 1.72 مليار دولار.

تعد خدمة تبادل العملات الرقمية على “تيلغرام” ميزة جديدة والتي تعمل كامتداد لميزة المحفظة التي قدمتها حتى الآن.

كما يمكن إجراء المعاملات مباشرةً على تطبيق “تيلغرام” مقابل رسوم بنسبة 0.9٪ سيتم فرضها على شكل عمولة لبيع العملات الرقمية، حيث سيتم تقاضي الرسوم من البائعين، ولن يتم تحصيل أي عمولة من جانب المشترين.

وتدعم الخدمة الجديدة ستة عملات ورقية مختلفة، بما فيها الدولار واليورو، والروبل الروسي، والهريفنيا الأوكرانية، والروبل البيلاروسي، والتنغي الكازاخستاني.