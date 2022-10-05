توصية بالسماح لصناعيي القابون معاودة نشاطهم

رفعت محافظة دمشق وبمقترح من صناعيي القابون توصية لوزارة الإدارة المحلية للسماح للفعاليات الصناعية في القابون بمباشرة أعمالهم لريثما يتم البدء بتنفيذ قرار تنظيم المنطقة ضمن قانون تزيين مدخل العاصمة الشمالي والذي صدر منذ أكثر من 4 سنوات ولم تبدأ أي عمليات للاستثمار فيها.

وأكد الصناعي عاطف طيفور أن القرار حال صدوره سيستفيد منه ما يزيد على 700 معمل، مؤكداً أن التوصية جاءت بناء على طلب صناعيي المنطقة حيث يسمح لهم بممارسة نشاطهم الصناعي على مسؤوليتهم الشخصية.

غسان قلاع رئيس اتحاد غرفة تجارة دمشق السابق وأحد صناعيي القابون طالب بعودة الخدمات إلى المنطقة توازياً مع السماح بعودة النشاط الصناعي مبيناً استحالة العودة إلى العمل دون تقديم المحافظة للخدمات من نظافة ومياه.

أحد أصحاب الفعاليات الاقتصادية في منطقة القابون الصناعية وضح أن المنطقة تم تنظيمها أكثر من مرة في السابق ولم يباشر العمل بتحويلها من منطقة صناعية إلى منطقة سكنية حيث صدر قرار تنظيمي سابق في الأربعينيات من القرن الماضي وتلاه قرار آخر في الثمانينيات، وأشار الصناعي إلى أن المنطقة تحوي معامل تابعة للدولة مثل معمل النسيج ومعمل سيرونيكس لصناعة الأدوات الكهربائية.



الوطن