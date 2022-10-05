الجمعية الفلكية تمتدح قرار التوقيت الصيفي

على غرار الكثير من دول العالم، أقر مجلس الوزراء أمس اعتماد التوقيت الصيفي على مدار العام وإلغاء التوقيت الشتوي.

واعتبر رئيس الجمعية الفلكية في سورية محمد العصيري أن لهذا القرار فوائد كبيرة على مستوى توفير الطاقة وأيضاً على المستوى الاقتصادي وخصوصاً السياحي.

وأوضح العصيري أن الدراسات أثبتت أن اعتماد التوقيت الصيفي يوفر نحو 3,5 بالمئة من الطاقة بسبب أنه يتم استثمار أكبر فترة ممكنة من الإضاءة من ضوء الشمس، مشيراً إلى أن من فوائد التوقيت الصيفي من الناحية الاقتصادية أنه يتم فتح المجال أمام المحال التجارية والأسواق والفعاليات السياحية لممارسة عملها ساعات أطول وإتاحة الفرصة للمواطنين لزيارتها بشكل أوسع.

وأشار إلى أن الجمعية رفعت العديد من الدراسات حول فوائد التوقيت الصيفي وأهميته إلى الحكومة، وخصوصاً أن 80 بالمئة من دول العالم ثبتت توقيتها على التوقيت الصيفي منها الدول المتقدمة وخاصة مع ازدياد المدن والمد العمراني واستخدام التكنولوجيا بشكل أكبر وبالتالي أصبحت الدول المتقدمة التي تعتمد على الطاقة بشكل كبير تعتمد على تثبيت التوقيت الصيفي على حساب الشتوي.

ولفت إلى أن السلبية الوحيدة من التوقيت الصيفي هو تأخر شروق الشمس في فصل الشتاء والتي تتراوح ما بين السادسة وحتى السابعة كأقصى حد، ولكن مع ساعات الفجر الأولى تكون الإضاءة انتشرت في الفضاء وبالتالي يكون هناك ضوء ولو لم تشرق الشمس بمعنى لا يكون هناك ظلام كما يظن البعض، مضيفاً: لكن مع ذلك إلا أنني متأكد بأن الحكومة ستجد حلاً بالنسبة لدوام الطلاب في المدارس على حساب الفائدة الكبرى بتثبيت التوقيت الصيفي.



الوطن