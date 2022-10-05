حماية المستهلك: ليس من مهمتنا تسعير الألبان والأجبان!!

أوضح مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود أنه ليس من مهمة وزارة التجارة الداخلية إصدار نشرات سعرية للألبان والأجبان إنما تسعر ضمن مديريات التجارة الداخلية والمكاتب التنفيذية الموجودة في المحافظات.

وعن أسباب عدم صدور نشرات سعرية منذ مدة طويلة أكد مقصود أنه من المعروف أن هناك ارتفاعاً كبيراً حصل اليوم في الأسعار وللحرفيين معطياتهم بالنسبة للأسعار، مضيفاً: توجيهاتنا دراسة التكلفة وتحديد الأسعار وفق التكلفة الفعلية الحقيقية.

وقال مقصود إنه في حال وجود أي مشكلة بالنسبة للأسعار لدى المعنيين في جمعية الألبان والأجبان عليهم مراجعة الوزارة ومن ثم سيتم إرسالهم إلى مديرية التجارة الداخلية في دمشق من أجل التنسيق مع المعنيين هناك بخصوص الأسعار من أجل حل جميع مشاكلهم.

الوطن