مواجهة جوية «روسية - أمريكية» في سماء سوريا

كشفت وسائل إعلام روسية، الثلاثاء، أن طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية تفادت الاصطدام بطائرات مسيّرة أمريكية أثناء تحليقها في أجواء سوريا.

ونقلت عن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في ​سوريا​، اللواء أوليغ إيغوروف، بأن طائرة من طراز "أنتونوف- 26" تابعة لقوات الفضاء الروسية​ اضطرت في 3 تشرين الأول لتجنب الاصطدام بطائرات أمريكية دون طيار في سماء سوريا.

وأشار إيغوروف، الى أنه "يواصل ما يسمى بالتحالف الدولي​ لمكافحة الإرهاب بقيادة ​الولايات المتحدة​ القيام برحلات جوية غير شرعية لطائرات دون طيار في معدات ضاربة في أجواء ​الجمهورية العربية السورية​".

وتابع إيغوروف: "في 3 أكتوبر، في الساعة 7:25 بتوقيت ​موسكو​، اضطرت طائرة "أن- 26" التابعة لطيران النقل العسكري في ​القوات الجوية​ الروسية، والتي كانت تحلق لصالح وحدات إمداد للمجموعة الروسية، لتفادي اصطدامها بالطائرتين الأمريكيتين المسيّرتين من طراز "إم كيو-1" و"إم كيو- 9"، وأكملت بعد ذلك مسارها في شمال سوريا".

ليست المرة الأولى

في تشرين أول عام 2015، اقتربت طائرة حربية روسية إلى مسافة كيلومترات قليلة من طائرة حربية أمريكية في الأجواء السورية فوق مدينة حلب، كادت أن تؤدي إلى تصادم بين الطائرتين.

وفي 20 من الشهر ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الولايات المتحدة وروسيا وقعتا مذكرة تفاهم تتضمّن عدداً من القواعد والقيود الرامية إلى تجنب حوادث اصطدام بين الطائرات الروسية والأمريكية في الأجواء السورية.

وتبلورت عملية التواصل عبر إجراء خط ساخن بين القوتين العسكريتين، لمنع حدوث أي تصادم عسكري.

وفي 28 من تشرين الأول 2016، قال مسؤولون أمريكيون، إن طائرتين روسية وأمريكية كادتا أن تصطدما في الأجواء السورية، بحسب ما نقلت حينها وكالة "فرانس برس".

وذكرت الوكالة أن طائرة مقاتلة روسية اقتربت إلى "مسافة خطيرة" من طائرة حربية أمريكية فوق المنطقة الشرقية من سوريا.