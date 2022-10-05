مفاجآت ونتائج عريضة في يوم أبطال أوروبا

أقيمت مساء الثلاثاء 8 مباريات في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وشهدت العديد من المفاجآت والنتائج العريضة التي زادت من حماس وشغف البطولة القارية العريقة، خاصة بعد سقوط برشلونة أمام إنتر ميلان وفوز كلوب بروج على حساب أتلتيكو مدريد.

بداية اكتسح نابولي الإيطالي نظيره أياكس أمستردام الهولندي في عقر داره، بنتيجة 6-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "يوهان كرويف أرينا"، ضمن منافسات المجموعة الأولى، واقترب من التأهل إلى الدور القادم بمجموع 9 نقاط متقدماً على ليفربول الذي تغلب بدوره على رينجرز الإسكتلندي بنتيجة 2-0 رافعاً رصيده إلى 6 نقاط خلف نابولي.

وفي مفاجأة غير متوقعة، فاز كلوب بروج البلجيكي على حساب نظيره أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-0 على ملعب "جان برايدال"، وجاء هدفا المباراة عن طريق كمال سواه، وفيران جوتجلا، في الدقيقتين 36، و62 على التوالي.

وبهذه النتيجة، حقق كلوب بروج العلامة الكاملة حتى الآن، مقترباً من التاهل إلى دور خروج المغلوب.

وعلى ملعب جوسيبي مياتزا في ميلانو، خطف فريق إنتر ميلان فوزاً صعباً من نظيره برشلونة الإسباني بنتيجة 1-0، ليضع الفريق الإسباني نفسه في موقف صعب للتأهل، بعدما تجمد رصيده عند 3 نقاط خلف انتر ميلان 6 نقاط وبايرن ميونيخ 9 نقاط الذي فاز بنتجة عريضة 5-0 على نادي فيكتوريا بلزن التشيكي.

وفي مباراة من المجموعة الرابعة، فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة آينتراخت فرانكفورت مع ضيفه توتنهام الإنجليزي، ليبقى التنافس مفتوحاً أمام كل فرق المجموعة على بطاقتي التأهل، فالترتيب بعد نهاية الجولة الثالثة، أصبح على الشكل التالي: سبورتنيغ لشبونة 6 نقاط، توتنهام 4 نقاط، اينتراخت فرانكفورت 4 نقاط، مارسيليا 3 نقاط.