إحالة أستاذين إلى مجالس التأديب في جامعة البعث

أحالت جامعة البعث في حمص خلال الأيام الماضية أعضاء من الهيئة التدريسية إلى مجالس التأديب على خلفية ارتكاب مخالفات وتلاعب بدفاتر امتحانية لقاء غايات شخصية.

وشمل القرار أستاذين في قسمي البيتروكيمياء والعلوم الصحية، بينما يتم التحقيق مع عضو هيئة تدريسية في كلية العمارة.

وتضمنت المخالفات تلاعب وتغيير علامات طلاب بالدفاتر الامتحانية مشدداً على عدم التهاون مع أي تقصير أو تلاعب أو مخالفة من طلاب أو هيئة تدريسية أو موظفين.

وبيّن المصدر أن الحملة لضبط الخلل والتلاعب أدت إلى إحالة 20 عضواً في الهيئة التدريسية خلال الأزمة، مع تأكيد عدم ضبط أي حالة تعود لارتكاب أي مخالفة أخلاقية على الإطلاق.

وحول العقوبات المتوقع صدورها بحق المخالفين، قال المصدر إنها تبدأ من الإنذار والإحالة إلى وظيفة إدارية وتصل إلى العزل والطرد من الجامعة، وهو ما اتخذ سابقاً بأحد أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الزراعة في الجامعة.

أما عن الآلية المعتمدة في التحقيق، فأشار المصدر إلى أن كثرة الشكاوى على مقرر امتحاني يدفع الجامعة إلى التدخل على الفور للمعالجة واتخاذ القرار والإجراء المناسب إنصافاً للطلاب وسمعة الجامعة.

الوطن