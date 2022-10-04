النفط عالمياً يشتعل.. ترقبًا لأكبر خفض لإنتاج أوبك+ في عامين

04-10-2022

النفط عالمياً يشتعل.. ترقبًا لأكبر خفض لإنتاج أوبك+ في عامين

اتسعت مكاسب النفط خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، بفضل التوقعات القوية بشأن اتجاه أوبك+ إلى أكبر خفض للإنتاج.

ارتفع خام نايمكس الأمريكي الخفيف خلال تعاملات اليوم إلى مستويات قرب الـ 85 دولار للبرميل حيث زاد إلى سعر 84.7 دولار للبرميل بزيادة في حدود 1%.

وزاد خام برنت القياسي في حدود 1% وصولا إلى مستويات قرب لـ 90 دولار للبرميل حيث ارتفع إلى مستويات 89.7 دولار للبرميل خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء.

وكالات

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