04-10-2022
النفط عالمياً يشتعل.. ترقبًا لأكبر خفض لإنتاج أوبك+ في عامين
اتسعت مكاسب النفط خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، بفضل التوقعات القوية بشأن اتجاه أوبك+ إلى أكبر خفض للإنتاج.
ارتفع خام نايمكس الأمريكي الخفيف خلال تعاملات اليوم إلى مستويات قرب الـ 85 دولار للبرميل حيث زاد إلى سعر 84.7 دولار للبرميل بزيادة في حدود 1%.
وزاد خام برنت القياسي في حدود 1% وصولا إلى مستويات قرب لـ 90 دولار للبرميل حيث ارتفع إلى مستويات 89.7 دولار للبرميل خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء.
وكالات
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