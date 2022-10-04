لأول مرة.. غرام الذهب بـ 225 ألف ليرة في سورية

سجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في الأسواق المحلية رقماً قياسياً لأول مرة في تاريخ سورية، بعد أن ارتفعت الأونصة عالميا إلى 1710 دولاراً.

ونشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق عبر حسابها على فيسبوك أن غرام الذهب عيار 21 سجل سعر مبيع 225000 ليرة سورية، وسعر شراء 224500 ليرة سورية، بينما سجل غرام الذهب عيار 18 سعر مبيع 192857 ليرة سورية وسعر شراء 192357 ليرة سورية.

ويعتبر هذا الرقم الأعلى تاريخيا لأسعار الذهب في السوق المحلية بعد أن سجلت أعلى رقم سابقاً عند 220 ألف ليرة سورية.