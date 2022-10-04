ركود في أسواق طرطوس

تعاني أسواق “طرطوس” ولا سيما “الشعبية” التي كانت وجهة أصحاب الدخل المحدود حالة من الركود، حيث وصلت لعدم البيع لدى البعض وتحديداً في سوق “المشبكة العليا” والمعروف “سوق النسوان” الأسباب، بحسب ما رصد مراسل “جريدتنا”.

البعض أرجع الأمر إلى المدارس.

“سميرة محمد” أشارت إلى «عدم البيع إلا بمبلغ لا يتجاوز الـ5 آلاف ليرة سورية من الصباح، وقالت «الجميع أكد حالة الركود في السوق، الأسعار كانت مقبولة سابقاً أما الأن وعلى سبيل المثال أقل منتج يتراوح سعره ما بين الـ3 والـ4 آلاف ليرة سورية وهذا يشكل عبء كبير».