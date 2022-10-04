القبض على شخص انتحل صفة ضابط في الهند

انتشرت صور ومقاطع فيديو لرجل هندي، انتحل صفة ضابط على مواقع التواصل الاجتماعي خلال يوم أمس.

وقالت وسائل إعلام نقلت الخبر عن إعلام محلي هندي، إن قوات الشرطة الهندية ألقت بمدينة فيروز آباد القبض على موكيش ياداف بسبب انتحاله صفة ضابط مفتش.

ولم يستغرق عناصر الشرطة وقتاً طويلاً لاكتشافه بسبب هيئته، والبدلة التي يلبسها.

وبعد التحقيق اعترف أنه فعل ذلك لسبيين، الأول يتمثّل في تهربه من دفع رسوم المرور من الطرق العامة، والثاني: ابتزازه مواطنين محلين وقيامه بالنصب عليهم في أموال.

وعندما سُئل المتهم عن تزوير هويته بعد القبض عليه أجاب: "لم يتم تجنيدي قط في قوة شرطة الدولة، وأرتدي هذا الزي الرسمي وأحتفظ بهوية المفتش لتجنب دفع ضريبة المرور وتحصيل أموال من المواطنين".

وقالت شرطة مدينة فيروز آباد في بيان إن المتهم اعتقل من ممر أوشاياني حوالي الساعة 9:30 مساء يوم السبت الماضي أثناء قيامه بابتـ.ـزاز المواطنين لدفع أموال له.