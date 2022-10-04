اليابان تدعو للنزول إلى الملاجئ بعد إطلاق صاروخ كوري شمالي

أطلقت كوريا الشمالية فجر اليوم صاروخاً باليستياً "غير محدد الوجهة"، ما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ في مدينتين شمال أرخبيل اليابان.

وبالتزامن مع التجربة الصاروخية لبيونغ يانغ، أعلنت الحكومة اليابانية أنها دعت سكان منطقتين في شمال البلاد للنزول إلى الملاجئ.

وقال بيان الحكومة إنّ "كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو صاروخاً.. رجاء احتموا داخل مبان أو تحت الأرض".

ولاحقأً، أكدت رويترز أن اليابان ألغت حالة الطوارئ، بعد رصد سقوط الصاروخ في المحيط الهادئ، بعد أن حلّق في الأجواء اليابانية.

بدوره أدان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً، داعياً مجلس الأمن القومي في البلاد إلى اجتماع طارئ.

وذكر متحدث باسم الحكومة أن الحكومة اليابانية أبلغت كوريا الشمالية احتجاجها على إطلاق الصاروخ، وقال أنه يهدد أمن بلدنا والمنطقة.

من جانبها، قالت كوريا الجنوبية إن جارتها الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً "غير محدد"، حسبما أعلن جيش كوريا الجنوبية فجر الثلاثاء.

وأشارت رئاسة الأركان في سيول أنّ "كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً غير محدّد باتّجاه الشرق"، من دون مزيد من التفاصيل.

وتأتي التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية، في وقت تكثف به كوريا الجنوبية مناوراتها العسكرية المشتركة مع القوات الأمريكية.

وهذه خامس عملية إطلاق تقدم عليها كوريا الشمالية خلال 10 أيام، وسط استعراض الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عضلاتهما العسكرية.