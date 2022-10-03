التضخم في النمسا يسجل أعلى مستوى منذ 70 عاما

استمر معدل التضخم في النمسا بالارتفاع في سبتمبر الماضي، ليسجل مستوى قياسيا جديدا، لم تشهده منذ يوليو 1952، بلغ 10.5 بالمئة، بالتزامن مع ارتفاع المؤشر المنسق لأسعار المستهلك "HICP" بنسبة 11% على أساس سنوي، وبواقع 2.5 بالمئة مقارنة على أساس شهري، بحسب بيانات رسمية.

وأرجع مكتب الإحصاءات النمساوية السبب الرئيس وراء استمرار زيادة معدل التضخم في النمسا، إلى ارتفاع أسعار الطاقة المنزلية والوقود بشكل أساسي بالإضافة لارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأكدت بيانات اتحاد النقابات النمساوية، ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة كلفة سلة التسوق الأساسية، التي تحتوي على الأطعمة ومنتجات التنظيف بنسبة 33.2 بالمئة على أساس سنوي منذ سبتمبر 2021.

ودعا فولفجانج كاتسيان رئيس اتحاد النقابات العمالية في النمسا إلى تحديد سقف للأسعار، وقال "نحن بحاجة إلى حد أقصى لسعر الكهرباء وسعر الغاز"، وأرجع كاتسيان السبب الرئيس وراء ارتفاع الأسعار إلى زيادة أسعار الطاقة، ودعا الخبراء إلى سرعة تقديم المقترحات اللازمة.



المصدر: سكاي نيوز عربية