03-10-2022
وزير التعليم العالي: لا زيادة برسوم التسجيل الجامعي.. و700 منحة مقدمة من روسيا
أكد وزير التعليم العالي بسام إبراهيم عدم وجود أي زيادة في الرسوم أثناء التسجيل الجامعي وقيمته ٥٠٠٠ للكليات النظرية و٨٠٠٠ للكليات التطبيقية، وتمت زيادة نسبة التعليم الموازي بنسبة ٥٠ بالمئة وبرسوم تسجيل لا تشكل أكثر من 7-8% من رسوم التعليم في الجامعات الخاصة، مشدداً على أن رسوم التعليم الموازي والخاص الجديدة تطبق فقط على الطلاب المستجدين وليس القدامى، ومشيراً إلى وجود العديد من المنح المقدمة من الدول الصديقة مثل 700 منحة من روسيا ومنح أخرى من الصين وإيران والهند.
تشرين
إضافة تعليق جديد