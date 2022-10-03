ضبط لحوم أغنام نافقة بطريقها لموائد الحمويين

ضبطت حماية المستهلك بحماة بالتعاون مع إحدى الجهات المختصة اليوم، بيع لحوم نحو 17 رأساً من الأغنام غير صالحة للاستهلاك البشري لكونها نافقة، ونظمت ضبطاً بحق المخالفين

م. العلي، أ. زقزوق ،ح. عقلة، ج. البطايحين ، وأحالتهم موجوداً إلى القضاء، وفق أحكام المرسوم 8 للعام 2021 .

وبيَّنَ مدير التجارة الداخلية بحماة رياض زيود أن الدوريات ضبطت كذلك حيازة 100 كيلو من مخلل الخيار المتعفن ويحوي ديداناً حية، ونظمت ضبطاً بحق مطعم توب شيف، وأتلفت الكمية أصولاً.

كما نظمت ضبطاً بمخالفة الاتجار بالبنزين بحق المخالف ف.العلي وغرمته بنحو 1.2 مليون ليرة. وضبطاً بمخالفة البيع بسعر زائد لمادة المتة بحق م.العر. وضبطاً لتقاضي بدل خدمات زائد عن التعرفة المحددة بحق ع.حمدان. وضبطاً بمخالفة الامتناع عن تأدية خدمة بحق ن.عيسى.



كما نظمت ضبطين بمخالفة الاتجار بنحو 1400 ربطة من الخبز التمويني عبر التلاعب بقطع البطاقة الإلكترونية بحق المعتمدين ( م.حمود، ز.المير ). وغرمتهما بـ 5 ملايين ليرة.

الوطن أون لاين