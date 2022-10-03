تركيا تعلن "تحييد" 30 من عناصر حزب العمال الكردستاني

قالت وزارة الدفاع التركية أمس الأحد إنها "حيدت" نحو 30 من عناصر حزب العمال الكردستاني في عمليتين منفصلين في كل من العراق وسوريا.

وأوضحت الوزارة أن العمليتين شملتا غارة جوية استهدفت 23 من عناصر الحزب في منطقة آسوس التي تبعد نحو 140 كيلومترا في عمق الأراضي العراقية من جهة الشمال، فضلا عن سبعة آخرين في عملية أخرى بشمال سوريا.

وتشن تركيا بشكل متكرر ضربات جوية عبر الحدود، غالبا بطائرات مسيرة مسلحة، في العراق وسوريا في إطار هجماتها على مقاتلي حزب العمال الكردستاني المتمركزين هناك، بحسب رويترز.