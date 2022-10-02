المرسوم رقم (257) المتضمن أسماء أعضاء مجالس المحافظات الفائزين بانتخابات الإدارة المحلية
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم (257) المتضمن أسماء أعضاء مجالس المحافظات الفائزين بانتخابات الإدارة المحلية والتي جرت بتاريخ 18- 9-2022.
المرسوم رقم (257)
رئيس الجمهورية
- بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23-8-2011م وتعديلاته.
- وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5/تاريخ 24-3-2014.
- وعلى المرسوم رقم 216 تاريخ 3-8-2022م المتضمن تحديد موعد انتخاب المجالس المحلية لعام 2022م.
- وعلى القرار رقم 1452/ق تاريخ 3-8-2022 م المتضمن تحديد عدد أعضاء مجالس الوحدات الإدارية الصادر عن وزير الإدارة المحلية والبيئة.
- وعلى محاضر اللجان القضائية الفرعية في المحافظات.
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المادة/ 1/ يسمى السادة الفائزون في الانتخابات الجارية بتاريخ 18-9-2022 والمبينة أسماؤهم أدناه أعضاء في مجالس المحافظات وفق ما يلي:
1 – محافظة دمشق
القطاع (أ) القطاع (ب)
|1
|أحمد الحارس ابن محمود
|1
|أحمد مرعي ابن محمد
|2
|أحمد عمار النن ابن موفق
|2
|ابراهيم فليون ابن اسماعيل
|3
|أنيس تيناوي ابن حسن
|3
|تغريد العموري ابنة عدنان
|4
|أيمن عبد الواحد ابن عبد الله
|4
|توفيق ظاظا ابن محمود
|5
|باسل عمر ابن احمد
|5
|جرير كاسوحة ابن منيب
|6
|باسمه صافيا ابنة ابراهيم
|6
|جمانه النوري ابنة محمد مأمون
|7
|بثينه ابو لباده ابنة هشام
|7
|خلدون علي ابن جميل
|8
|بدر الدين عياش ابن محمود
|8
|خليل ونوس ابن مرشد
|9
|بسام ناصر ابن حيدر
|9
|دانيا عمار ابنة محمد مطاع
|10
|بلال عرابي ابن احمد حمدي
|10
|رنيم القاطع ابنة محمد سعيد
|11
|جلال قصص ابن محمد عيد
|11
|زياد قدور ابن حسن
|12
|جمال ابو قرعه ابن حسن
|12
|سامر صالحاني ابن محمود
|13
|جورج القسيس ابن وديع
|13
|صفاء الفوال ابنة عبدالله
|14
|جورج يارد ابن فايز
|14
|عبد الغني عثمان ابن عبد العزيز
|15
|حمدان ابوذقن ابن عزو
|15
|علاء حبشيه ابن فريز
|16
|سجيع السلامه ابن حسين
|16
|علام طنوس ابن مالك
|17
|سمير دكاك ابن عبد الحكيم
|17
|عمار أكريم ابن ياسر
|18
|سهيله محمود ابنة محمود
|18
|عمار غانم ابن بدر الدين
|19
|شذى ابراهيم ابنة ابراهيم
|19
|عمر العرنوس ابن سليم
|20
|شعبان الغزالي ابن هاني
|20
|عمر خضره ابن محمد بشار
|21
|شيرين خليل ابنة رامز
|21
|فاتن المصري ابن عبد الهادي
|22
|صبحي البحري ابن حسين
|22
|كناز شيخ ابن شعبان
|23
|عهد كنهوش ابن ثاني
|23
|مازن بكري ابن محمد خير
|24
|فراس سلوم ابن محمد
|24
|مازن سفور ابن محمود رامز
|25
|كوثر زوبلو ابنة غانم
|25
|مازن لابنيه ابن محمد عادل
|26
|لمى الشلق ابنة غسان
|26
|ماهر نفيسه ابن عبدو
|27
|ليلى السماك ابنة غسان
|27
|مجد الحلاق ابن محمد
|28
|مازن شاهين ابن عادل
|28
|محمد الرباعي ابن مصطفى
|29
|محمد أمين زيدان ابن محمد ديب
|29
|محمد النوري ابن صياح
|30
|محمد اياد الشمعه ابن احمد وليد
|30
|محمد امين الحجازي ابن محمد
|31
|محمد باسل شاطر ابن محمود
|31
|محمد اياد البغدادي ابن محمد راتب
|32
|محمد بشر الابندقجي ابن عبد الرحمن
|32
|محمد جنن ابن ابراهيم
|33
|محمد ثائر الجوهري ابن محمد صادق
|33
|محمد حسان البرني ابن احمد
|34
|محمد خالد العلبي ابن وليد
|34
|محمد دخان ابن شمس الدين
|35
|محمد صالح الايوبي ابن صلاح الدين
|35
|محمد رامز المارديني ابن طه
|36
|محمد ضياء المارديني ابن طه
|36
|محمد رامي نشواتي ابن نزار
|37
|محمد طارق الشعار ابن سعد الدين
|37
|محمد ساعاتي ابن فواز
|38
|محمد فراس ابو الجدي ابن بشير
|38
|محمد علي الحمصي ابن محمد رضوان
|39
|محمد هشام عثمان ابن شهاب
|39
|محمد علي المبيض ابن خالد
|40
|محمود كريم ابن محمد كامل
|40
|محمد فراس تيناوي ابن هشام
|41
|مفيد البارودي ابن عادل
|41
|محمد قيس رمضان ابن عبد الرحمن
|42
|منى الخطيب ابنة عبد الاله
|42
|محمد موفق الهندي ابن احمد راتب
|43
|مهند ألفا ابن محمد
|43
|محمد نضال هيلم ابن احمد راتب
|44
|نديم دحدل ابن عطا الله
|44
|محمد ياسين السمان ابن عبده
|45
|نرمين القوتلي ابنة محمد ممتاز
|45
|محمد يامن داوود ابن ياسر
|46
|هادي بيضون ابن حسن
|46
|ملك حمشو ابنة بدر
|47
|وسام صافي ابن محسن
|47
|نواف الذرعاوي ابن ابراهيم
|48
|وضاح عيسى ابن حبيب
|48
|هادي المؤذن ابن عبد القادر
|49
|ياسين النابلسي ابن موفق
|49
|هاني جرجي شاميه ابن جبران
|50
|يولا حنا ابنة عبد الله
|50
|وسيم مبيض ابن قاسم
2- محافظة حلب
القطاع (أ) القطاع (ب)
|1
|أحمد الجاسم ابن عبد الله
|1
|أحمد الجاسم ابن محمد
|2
|أحمد مروان خللو ابن سامي
|2
|أحمد الحمود ابن حسين
|3
|أحمد ملا محمد ابن طه
|3
|أحمد الماشي ابن محمد خير
|4
|ابراهيم ابراهيم ابن احمد
|4
|أحمد حسون ابن حسين
|5
|ابراهيم الاحمد ابن اسماعيل
|5
|أمين خطيب ابن محمد
|6
|ابراهيم النايف ابن زكي
|6
|باسل الزيدان ابن علي
|7
|انطوانيت بلدي ابنة جوزيف
|7
|جاسم الجاسم ابن محمد
|8
|جورج مرجانة ابن اسطفانس
|8
|جفال المحمود الجفال ابن نورس
|9
|جيهان عبدو ابنة عبد الكريم
|9
|جورج بخاش ابن انطون
|10
|حسام بوادقجي ابن احمد
|10
|حازم الحاج غضبان ابن عز الدين
|11
|حسان الصويص ابن أحمد
|11
|حسين خربوطلي ابن احمد
|12
|خالد الكنيعر ابن جاسم
|12
|حميد كنو ابن فاضل
|13
|رضوان خليل بشار ابن حسين
|13
|رمزي اللولو ابن محمد
|14
|زكريا حوران ابن عبد الرحمن
|14
|ريمون مراد ابن حنا
|15
|سائد بدوي ابن محمد عصام
|15
|سليمان شيخ ايوب ابن محمد
|16
|سهيل العبد الله ابن مصطفى
|16
|صباح صهريج ابنة محمد
|17
|سيمون باغوس ابن يعقوب
|17
|عابدين عيسى ابن ابراهيم
|18
|شيخ ابراهيم البكوري ابن عبد المولى
|18
|عبد الحميد الهلال ابن علي
|19
|صالح بركات ابن عبد الرزاق
|19
|عبد الحميد عبد الحميد ابن خالد
|20
|صبا شلو ابنة كاسر
|20
|عبد الحميد مشنوق ابن محمد
|21
|صبري عثمان ابن عبد الباسط
|21
|عبد الرحمن المتوالي ابن قاسم
|22
|طلال جنيدان ابن علي
|22
|عبد الملك معتوق ابن محمود
|23
|عبد الإله جوما ابن عمر
|23
|علاء الدين شوك ابن محمد
|24
|عبد القادر دواليبي ابن احمد
|24
|علي دياري ابن محمد العروس اليوسف
|25
|عثمان العلي ابن محمود
|25
|فادي ابو دان ابن عمر
|26
|عمر الحماده ابن عبد القادر
|26
|فاطمه الجاسم ابنة خلف
|27
|عمر حنش ابن محمد علي
|27
|فاطمه خلك ابنة مصطفى
|28
|غازي خطاب ابن رحمو
|28
|كلثوم حسن سليمان ابنة احمد
|29
|فاتن ورده ابنة حسين
|29
|محمد بادنجكي ابن محمد عاطف
|30
|فاطمه منير ابنة احمد
|30
|محمد حماده الاحمد ابن علي
|31
|ماجد طويل ابن بيير
|31
|محمد خالد ابن احمد
|32
|ماهر خياطه ابن محمد
|32
|محمد شادي عبد الغني ابن سعيد
|33
|مجد الدين الدندن ابن ابراهيم
|33
|محمد شعبان بري ابن عز الدين
|34
|محمد حجازي ابن عبد القادر
|34
|محمد صبحي جنيد ابن محمد
|35
|محمد سبسبي ابن طه ابو السعود
|35
|محمد لؤي مكي ابن محمد
|36
|محمد سليم ابن احمد
|36
|محمد مرهاف الرزوق ابن سامي
|37
|محمد عماد الدين آلوسي ابن محمود
|37
|محمود فوزي كعكه ابن صفوه
|38
|محمد فراس حج علي الجاسم ابن فاروق
|38
|محمود مدراتي ابن علي
|39
|محمد فياض ابن عز الدين
|39
|مصطفى البري ابن رحيم
|40
|محمد كميت عاصي الشيخ ابن حسن
|40
|مهند داخل ابن عبد الحميد
|41
|مصطفى بغدادي ابن عبد الكريم
|41
|نائل مجو ابن احمد
|42
|مصطفى كوسا ابن محمد
|42
|نازك الحاج رشيد ابنة رشيد
|43
|ممدوح غباري ابن عزة
|43
|ناصر الموسى العبدالله ابن خلف
|44
|موسى الاحمد ابن ابراهيم
|44
|نويران البرازي ابن مصطفى أحمد
|45
|مياده مصطفى ابنة مصطفى
|45
|هناء بازار ابنة محمد
|46
|ميساء بطيخ ابنة مصطفى وليد
|46
|وسيم سلمى ابن روفائيل
|47
|ناديا سراقبي ابنة ياسين
|47
|وليد البوشي ابن عمر
|48
|نها مغربي ابنة اسماعيل
|48
|يحيى حاجي علي ابن عبد الحميد
|49
|نوال العريف ابنة فلاح
|49
|يوسف دشو ابن احمد
|50
|يسرى الحميدي ابنة علي
|51
|يوسف المحمد ابن عبد الباسط
3- محافظة ريف دمشق
القطاع (أ) القطاع (ب)
|1
|أحمد زيتون ابن حسن
|1
|آلاء الشيخ محمد ابنة محمد سمير
|2
|أحمد ليلا ابن محمد
|2
|أحمد الرفاعي ابن جبر
|3
|أمل شريدة ابنة ايمن
|3
|أحمد خالوصي ابن عبد الرحمن
|4
|أيهم شامية ابن ابراهيم
|4
|أحمد علي ابن فارس
|5
|ابراهيم جمعة ابن محمد
|5
|أنور أبو شاش ابن علي
|6
|اسماعيل الكيلاني ابن محمد ديب
|6
|أيمن ضوبع ابن محمود
|7
|الياس شحادة ابن حسن
|7
|ابراهيم العاشق ابن علي
|8
|اياد طيجن ابن قاسم
|8
|ابراهيم المالكي ابن غالب
|9
|بسام قاسم ابن زكي
|9
|اياد النادر ابن محمد خير
|10
|تميم النجار ابن مصطفى
|10
|اياد طلب ابن محمد
|11
|توفيق صخر ابن احمد
|11
|ايمان طه ابنة عدنان
|12
|جابر قيسانية ابن رضوان
|12
|بسام عامر ابن وجيه
|13
|جاسم المحمود ابن محمد
|13
|بسمة رمضان ابنة فاروق
|14
|حافظ هيلي ابن محمد
|14
|بشير القاضي ابن عبد الهادي
|15
|حسان الحسن ابن عدنان
|15
|بهاء الدين الشيخة ابن محمد فوزي
|16
|خالد الغضبان ابن علي
|16
|جودت الدكر ابن صقر
|17
|خلود كسر ابنة أحمد
|17
|حسين عيروط ابن عادل
|18
|ركان الصفوك ابن محمد
|18
|حمدي مرزوق ابن محمد دياب
|19
|ريم خساره ابنة بشار
|19
|خالد عمر ابن يوسف
|20
|زياد خالد ابن خليل
|20
|خالد ملحه ابن إبراهيم
|21
|سامر الزحيلي ابن محمد
|21
|خليل داود ابن سمير
|22
|سفيان جبارة ابن محمد خير
|22
|خليل غسان ابن ابراهيم
|23
|سليم الحبشي ابن موفق
|23
|ذيب أبو صعب ابن موسى
|24
|سليمان سليم ابن محمد
|24
|رائد بدران ابن راتب
|25
|سهر الغول ابنة عبدو
|25
|راتب عدس ابن إبراهيم
|26
|صفاء راشد ابنة محمد عدنان
|26
|رمزي زين الدين ابن فندي
|27
|صفاء شهاب الدين ابنة احمد
|27
|رهام طيب ابنة محمد
|28
|صلاح صالح ابن خالد
|28
|زياد أبو شنب ابن محمد
|29
|عباس عباس ابن عثمان
|29
|شادي مقصود ابن اسماعيل
|30
|عبد الهادي الخطيب ابن ابراهيم
|30
|صفوان ضاهر ابن احمد
|31
|علاء الدين أبو حطب ابن احمد
|31
|صلاح امونة ابن عبدو
|32
|عماد الدين الخطيب ابن محمد سعيد
|32
|ضياء سلام ابن أحمد
|33
|عمار موسى ابن عبدو
|33
|طلال بركات ابن نور الدين
|34
|عمران سلاخو ابن عبدو
|34
|عبدو الحو ابن نور الدين
|35
|غالب الزغبي ابن محمود
|35
|غيث رزق ابن طعمة
|36
|قاسم عيون ابن محمود
|36
|فيصل طالب ابن محمد
|37
|ماهر الميدعاني ابن نعمان
|37
|مالين العطا ابن احمد
|38
|مجد أبو حمزة ابن سلمان
|38
|محمد سنيور ابن محمود
|39
|محمد الطويل ابن محمود
|39
|محمد ناظم زاهده ابن عبدالقادر
|40
|محمد المصري ابن احمد
|40
|محمود عاشور ابن علي
|41
|محمد حمود ابن منير
|41
|محمود غرة ابن عبد العزيز
|42
|محمد حمود ابن عمر
|42
|مدين السعيد ابن محمد
|43
|محمد زين الدين ابن عبدو
|43
|منصور الحجار ابن محمد
|44
|محمد غبور ابن لورنس
|44
|منى العيسى ابنة احمد
|45
|محمود الشعار ابن ياسين
|45
|نايف بركات ابن محمد
|46
|محمود حيدر ابن علي
|46
|نبيل نصره ابن احمد
|47
|مصطفى احمد ابن احمد
|47
|نجاح عرنوس ابنة محمد
|48
|منير أبو كحلا ابن علي
|48
|هناء نصر ابنة محمد
|49
|مهيمن عبد العزيز ابن طلال
|49
|يسرى حماد ابنة عبد السلام
|50
|موفق جعيداني ابن محمود
|51
|وديع الشماس ابن فايز
4- محافظة حماه
القطاع (أ) القطاع (ب)
|1
|أشرف الشويخ ابن محمود
|1
|أحمد الغضة ابن دياب
|2
|أمين عزيزة ابن صالح
|2
|أسامة اصفر ابن أمين
|3
|أيمن باكير ابن امين
|3
|أمل محفوض ابنة تركي
|4
|أيهم دوحان ابن عباس
|4
|أمين عبدالله ابن اسعد
|5
|ابراهيم الصطوف ابن جاسم
|5
|أمين فطوم ابن علي
|6
|ابراهيم معلا ابن كاسر
|6
|أنور علي ابن كاسر
|7
|الاء عيسى ابنة زكريا
|7
|المنقذ السلموني ابن مصطفى
|8
|الهام السليمان ابنة موسى
|8
|اليان ابو كرشة ابن اليان
|9
|بشار فرحه ابن احمد
|9
|بديع الحسين ابن محمود
|10
|بكور البكور ابن شحود
|10
|توفيق الطاوقجي ابن خالد
|11
|تقي حسن ابن محمود
|11
|جميل يوسف ابن محمد
|12
|توفيق كلثوم ابن احمد
|12
|جهاد الياسين ابن احمد
|13
|جاسم السليمان ابن دياب
|13
|حسن القاسم ابن عبد الكريم
|14
|حسين الخليف ابن حسن
|14
|دريد حمدان ابن صافي
|15
|حنان غزي ابنة عبد الرحمن
|15
|دمر أخرس ابن حسن
|16
|حيان القواف ابن عبد الحي
|16
|زياد كوسا ابن ديبو
|17
|رائد السلوم ابن دعاس
|17
|سعدالله حيدر ابن محمود
|18
|رنيم زينو ابنة جهاد
|18
|سناء المصري ابنة محمود
|19
|رياض زيود ابن نايف
|19
|طاهر العيسى ابن محمد
|20
|سلمان سلمان ابن عبد الكريم
|20
|عبد الحميد العموري ابن احمد
|21
|طراد النهار ابن خالد
|21
|عبد الكريم اسماعيل ابن احمد
|22
|عبد القادر فرزات ابن رحمون
|22
|عبد الهادي سلامه ابن احمد
|23
|عبد الكريم المحمد ابن مواس
|23
|عبد الهادي مصطفى ابن ابراهيم
|24
|عبد المجيد الخليل ابن عبد العزيز
|24
|علي الرمضان ابن شحود
|25
|عبد المنعم بيسكي ابن محمد نزار
|25
|عيسى الضاهر ابن بطرس
|26
|عبد المنعم خليل ابن حسين
|26
|غالب عساف ابن رفعات
|27
|عبدالمنعم الصباغ ابن محمد رزوق
|27
|فادي عبود ابن عبود
|28
|عبدالهادي العدي ابن حسن
|28
|فاطمه ملحم ابنة فايز
|29
|عبير الباشا ابنة ابراهيم
|29
|قحطان الحلاق ابن محمد
|30
|عدنان الرحمون ابن صالح
|30
|كاتيا علواني ابنة عادل
|31
|علي الصالح ابن احمد
|31
|مؤيد خضور ابن صالح
|32
|علي حسن ابن اسعد
|32
|محمد الحيدر ابن احمد
|33
|علي عبد السلام ابن صالح
|33
|محمد المشعل ابن عبد الرزاق
|34
|غاده وسوف ابنة رحيل
|34
|محمد رياض قربان بارودي ابن نعسان
|35
|غسان قدور ابن مشهور
|35
|محمد زاهر شكري ابن ماهر
|36
|فاتن الديبو ابنة مصطفى
|36
|مهند المحفوض ابن محفوض
|37
|فادي العباس ابن محمد
|37
|نزيه الحاج زين ابن حسن
|38
|فداء الجمال ابنة محمد شفيق
|38
|نيرمين رقية ابنة بشير
|39
|فيصل ورده ابن امين
|40
|ماهر طجيني ابن موسى
|41
|مجيد البرشيني ابن عادل
|42
|محمد نور كرديش المعراوي ابن محمد ديب
|43
|محمود الشيخ يوسف ابن عبد العال
|44
|مرضي الحسيان ابن محمد
|45
|مرهف الزينو ابن محمد علي
|46
|مصطفى العليوي الشنتوت ابن مبارك
|47
|مصطفى خاني ابن احمد
|48
|مصطفى عليوي ابن عمر
|49
|معتز الحسين ابن فواز
|50
|معتز العلواني ابن محمد زهير
|51
|ملك رحال ابنة ضاهر
|52
|مهند الخالد ابن خالد
|53
|موسى غازي ابن محمود
|54
|نصر القاسم ابن محمد
|55
|نضال معروف ابن محمد
|56
|نضال ملحم ابن علي
|57
|نعسان عبدالله ابن عيسى
|58
|نوال العلوش ابنة محمد نهاد
|59
|هدى العليوي الشنتوت ابنة احمد
|60
|وجد عيسى ابن خليل
|61
|يارا شرتوح ابنة علي
|62
|يوسف رزوق ابن عبد الرزاق
4- محافظة حمص
القطاع (أ) القطاع (ب)
|1
|أحمد شحود ابن محمد
|1
|أحمد الشهاب ابن محمود
|2
|أفروديت عابد ابنة عابد
|2
|أحمد المبارك ابن علي
|3
|أكسم عمران ابن سامي
|3
|أسعد العايد ابن محمد
|4
|إبراهيم شاهين ابن عبدالكريم
|4
|أمين علي ديب ابن رضوان
|5
|اسيه أيوب ابن عبدالرزاق
|5
|اصف الأشقر ابن محمد
|6
|باسل الملحم ابن احمد
|6
|باسل ادريس ابن غاندين
|7
|بسام كسيبي ابن محمد
|7
|تغريد الخضر ابنة فيصل
|8
|بشار العبد الله ابن عبد الرحمن
|8
|ثريا الترك ابنة جهاد
|9
|بشير فرزات ابن عبدالكريم
|9
|حازم المرعي ابن وليد
|10
|تمام وفائي ابن رشيد
|10
|راشد الجوراني ابن خليل
|11
|ثائر قسطون ابن ناصيف
|11
|زياد الملحم ابن عبد العزيز
|12
|جميله ابو الخير ابنة كامل
|12
|سام التون ابن ناجح
|13
|حسن حميدان ابن محمود
|13
|سليمان الشريدي ابن صطوف
|14
|حسين معيني ابن محمد الخالد
|14
|سليمان زيني ابن يونس
|15
|رامح منصور ابن منصور
|15
|سمير عباس ابن سليمان
|16
|رضا محمدعلي ابن علي
|16
|صالح إبراهيم ابن عبدالمنير
|17
|ريم الناصر ابنة كامل
|17
|عامر عبود ابن جميل
|18
|سامر خزندار ابن محمود
|18
|عبد الكافي الطرون ابن عبد الحميد
|19
|سعد لله المحمد ابن محمد
|19
|عزالدين شمالي ابن محمود
|20
|شيراز ابراهيم ابنة منير
|20
|علاء اليوسف ابن حسين
|21
|عائدة الخليل ابنة عبد العزيز
|21
|علي الرضوان ابن احمد
|22
|عادل محمد ابن بركات
|22
|علي اليونس ابن عبدالهادي
|23
|عبد الرحمن صليبي ابن محمود
|23
|غسان شقوف ابن سليمان
|24
|عبدالحكيم البشير ابن عثمان
|24
|فؤاد حنو ابن محمد
|25
|عزة حيدر ابنة أنور
|25
|فادي السلوم ابن شريف
|26
|عزيز الخوري ابن عطيه
|26
|فادي الكوسا ابن علي
|27
|علي سكاف ابن محسن
|27
|فواز الهاشمي ابن عبد الحميد
|28
|عمار داغستاني ابن خالد
|28
|فيصل طلاس ابن سكار
|29
|عمر العز الدين ابن طلعات
|29
|فيصل عبد الرحيم ابن محمد سعيد
|30
|عيسى قاسم ابن محمد عزالدين
|30
|ليلاس العبد الله ابنة نصر الدين
|31
|غياث حداد ابن رشيد
|31
|محسن الحلو ابن عبدو
|32
|فاطمة السليم ابنة احمد
|32
|محمد أبو النصر رعد ابن محمد روحي
|33
|محسن طراف ابن خضر
|33
|محمد باسم السويد ابن نافع
|34
|محمد حسين ابن عبد الوهاب
|34
|محمد بشار زعرور ابن يحيى
|35
|محمد ممتاز المدني ابن محمد خير
|35
|محمد تامر غفري ابن حسن
|36
|محمد موسى ابن هاشم
|36
|محمد تمام السباعي ابن محمد جمال
|37
|محمد نزيه الرفاعي ابن عبد اللطيف
|37
|محمد حجوز ابن مصطفى
|38
|مروان العبدالله ابن ابراهيم
|38
|محمود الديب ابن حامد
|39
|مريم خولي ابنة عبد الله
|39
|محمود المحمود ابن كاسب
|40
|معتز عز الدين ابن عبد الاله
|40
|محمود ثلجة ابن حسن
|41
|معمر الزعبي ابن غازي
|41
|معين صالح ابن احمد
|42
|ملهم دربولي ابن فاتح
|42
|منهل الحمدو ابن محمد
|43
|منهل الخضور ابن سليمان
|43
|ميلاد الحمود ابن نجم الدين
|44
|ميخائيل سكيف ابن يوسف
|44
|نائل السلوم ابن محمد
|45
|ميساء الشليل ابنة وليد
|45
|ناصر حمدان ابن سليمان
|46
|نادر الطالب ابن عبد العظيم
|46
|هلا السيد ابنة يوسف
|47
|نزار سلطان ابن داوود
|47
|وسام الديب ابن حيدر
|48
|هنادي العبدالله ابنة احمد
|49
|وحيد يزبك ابن سعيد
|50
|ياسر المحمود ابن خضر
|51
|يوسف الحصري ابن عبد العزيز
|52
|يوسف نوفل ابن محمد
|53
|يونس الاعرابي ابن محمد
6- محافظة الحسكة
القطاع (أ) القطاع (ب)
|1
|أحمد الخضر ابن سالم
|1
|أحمد الحسين البراك ابن صحن
|2
|أحمد المسلط ابن سليمان
|2
|أحمد المرعي ابن عيسى
|3
|أحمد عباس ابن جمعه
|3
|أحمد خضر ابن شيخموس
|4
|أسامة الذياب ابن محمد
|4
|أحمد شيخ يوسف ابن شيخ امين
|5
|أسعد الجمعه ابن احمد
|5
|أحمد علي ابن محمد
|6
|أكرم الديري ابن عبدالله
|6
|أحمد عيسى ابن حسين
|7
|ابراهيم الناصر ابن كعود
|7
|ابتسام الدايح ابنة علي
|8
|اسامه العلي ابن عزالدين
|8
|ابراهيم الظاهر ابن عبد العزيز
|9
|اسماعيل المطر ابن عواد
|9
|باسم العطيه ابن سعيد
|10
|تافيق العلي ابن احمد
|10
|جاك بهنان ابن عيسى
|11
|ثائر الكريم ابن دياب
|11
|جلاء الفرحان ابن احمد
|12
|جميل المسلط ابن رشيد
|12
|حسن الرحيل ابن سالم
|13
|جهاد عثمان ابن شيخموس
|13
|حسون العليوي ابن شامخ
|14
|جورج كوركيس ابن ادوار
|14
|حميد الحلو ابن محمود
|15
|حسن الدرويش ابن محمد
|15
|خالد الاحمد ابن هربيد
|16
|حسن الشمهود ابن زين
|16
|خليل عبد الله ابن احمد
|17
|حسين العباس ابن علي
|17
|رحاب المصطفى ابنة عمر
|18
|خالد الخليف ابن حسين
|18
|ريبرر مسور ابن عبدالجليل
|19
|خالد الذياب ابن عبدالرزاق
|19
|سرحان حميد ابن سلامه
|20
|خضر الاسيود ابن حمدوش
|20
|سطام محمود ابن خليل
|21
|خضر السلوم ابن حميدي
|21
|سعيد الججي ابن جميل
|22
|ديما يوسف ابنة عبد المسيح
|22
|عبد الحميد الشمالي ابن حسين
|23
|سطم الهويدي ابن عبدالله
|23
|عبد الرزاق الصليبي ابن جاسم
|24
|سعود المطو ابن حمزه
|24
|عبد الصويلح ابن سراي
|25
|صالح الشمام ابن خضر
|25
|عبد العزيز الحسين ابن محمد
|26
|عبد الخالق السالم ابن حمزه
|26
|عبد العزيز الحسين ابن حسن
|27
|عبد الرزاق المحمود ابن خالد
|27
|عبد العزيز العثمان ابن احمد
|28
|عبدالله المياح ابن محمد
|28
|عبد العزيز داود ابن صالح
|29
|عبود المفتاح ابن عبد الستار
|29
|عبد القادر الاوسكان ابن حسن
|30
|عدنان حلاج ابن عبد
|30
|عدنان العاكوب ابن عبد الله
|31
|علي الخالد ابن احمد
|31
|عدنان العبيد ابن حسين
|32
|علي العلي ابن محمد
|32
|علي حاجو ابن حسين
|33
|علياء الصالح ابنة احمد
|33
|عيد الصالح ابن سالم
|34
|عمار الخضر ابن خالد
|34
|عيد الطراف ابن حمود
|35
|عمر المحمد ابن محمد
|35
|عيدان المحمد ابن علي
|36
|فادي الساجر ابن عبد الله
|36
|فرج حوار ابن عبد المحسن
|37
|فلاح الفريح ابن خلف
|37
|فهد لدهام الجربا ابن مسلط
|38
|فواز النهاب ابن عبدالله
|38
|فواز دبس ابن احمد
|39
|مأمون الياس ابن علي
|39
|كبرئيل كوريه ابن موسى
|40
|محمد الجاسم ابن دندح
|40
|مثنى العلي ابن محمد
|41
|محمد الجدوع ابن حسناوي
|41
|محمد البطي ابن وادي
|42
|محمد السطام ابن حسين
|42
|محمد السلامه ابن حميد
|43
|محمد العلي ابن كاين
|43
|محمد الصالح ابن عطو
|44
|ندى السلمو ابنة عنتر
|44
|محمد العباس ابن حواس
|45
|نواف الحسناوي ابن عباس
|45
|محمد النهار ابن احمد
|46
|هنادي العمير ابنة علي
|46
|محمد سعيد الشيخ ابراهيم ابن صالح
|47
|يابيل حنا ابن حنا
|47
|محمد علي الحومد ابن ابراهيم
|48
|ياسر الجنعان ابن رجا
|48
|محمد علي عيسى ابن عبد الرحمن
|49
|يوسف الثلاج ابن ابراهيم
|49
|نوح خليل ابن محمد سعيد
|50
|نورشان حسين ابنة احمد
|51
|هبه الخليف ابنة محمد
7- محافظة ادلب
القطاع (أ) القطاع (ب)
|1
|أحمد الحاج صطوف ابن سليم
|1
|أحمد الابرش ابن غافقي
|2
|أحمد حربا ابن صبحي
|2
|أحمد الحسون ابن خلوف
|3
|أحمد سرجاوي ابن عبد الكريم
|3
|أحمد عبد العال ابن عبد القادر
|4
|أحمد شاهين ابن عبد السلام
|4
|اسماعيل اصلان ابن بسام
|5
|أحمد شمس الدين ابن محمد علي
|5
|اسماعيل الدريس ابن محمد
|6
|أحمد كلاوي ابن حسين
|6
|حسان الكنج ابن محمد
|7
|أحمد منير حلبية ابن محمد طاهر
|7
|حسان مجلوبة ابن مرعي
|8
|أديب بريمو ابن ابراهيم
|8
|حسن علو ابن عبدالله
|9
|أمين الأكتع ابن محمد
|9
|حسن محمود ابن محمد
|10
|أيمن الحاج امين ابن عبده
|10
|حسين حلاق ابن احمد
|11
|أيمن الحمود ابن أحمد
|11
|حسين حلاوة ابن حمدو
|12
|ابراهيم العبيد ابن عوض
|12
|خالد أسعد ابن طاهر
|13
|باسل العرنوس ابن حمدو
|13
|خالد النجار ابن محمد وحيد
|14
|بشار افضيل ابن ممدوح
|14
|رامي التويني ابن عبد الرحمن
|15
|جاسم اليوسف ابن فواز
|15
|رزوق الرزوق ابن عبدو
|16
|جمعة غندورة ابن عبد القادر
|16
|عامر دوبا ابن مطيع
|17
|حسان فارس ابن خالد
|17
|عبد الاله الحسين ابن سليمان
|18
|حسين المحمد ابن محمد
|18
|عبد الحميد حاج ياسين ابن ياسين
|19
|حسين بيضون ابن مصطفى
|19
|عبد الحميد ملا ابن سليم
|20
|حسين كفرجومي ابن أحمد
|20
|عبد الرحمن شعار ابن محمد
|21
|حمدي طحشون ابن عادل
|21
|عبدالباسط محلول ابن محمد
|22
|خالد الفاضل ابن عباس
|22
|عزام اليوسف ابن شريف
|23
|خديجه العيسى ابنة رياض
|23
|علا الطاهر ابنة محمد ديب
|24
|رأفت الفرهود ابن عبد الكافي
|24
|غالب اليحيى ابن أحمد
|25
|رشا استيفان ابنة خليل
|25
|فؤاد شيخ عمر ابن محمد
|26
|رولا البيك ابنة عبد القادر
|26
|فاخر قربي ابن محمد ديب
|27
|رياض سطوف ابن أحمد ديب
|27
|فخري نجم ابن عبدالقادر
|28
|ساره السالم ابنة عثمان
|28
|قدري عبد الحي ابن جمعة
|29
|سامر جبر ابن محمد
|29
|لؤي اليوسف ابن عبد الحسيب
|30
|عائشة شحود ابنة ابراهيم
|30
|لبانة بيطار ابنة منير
|31
|عبد الحميد عموري ابن محمد
|31
|محمد الضرف ابن عبد الله
|32
|عبد الخالق بركات ابن حسين
|32
|محمد العلي ابن نديم
|33
|عبد الخالق سرجاوي ابن قاسم العلي
|33
|محمد رضوان السليم ابن حسن
|34
|عبد العزيز سراقبي ابن عبد القادر
|34
|محمد زهيران ابن مصطفى
|35
|عبدالخالق الحسين ابن عبدالرحمن
|35
|محمد شحاده ابن مصطفى
|36
|علا علي اغا ابنة نجاح
|36
|محمد علي بكايه ابن احمد
|37
|علاء الدين البرهوم ابن محمود
|37
|محمد عليان ابن ادريس
|38
|عمر شيحان ابن عوض
|38
|محمد غسان سيجري ابن سيف الدين
|39
|غسان خربوطلي ابن عبد القادر
|39
|محمد ناجي عيد ابن صادق
|40
|غصوب شعبان جوهر ابن الراجي
|40
|محمد ياسر سعد الدين ابن أحمد
|41
|غفران العلي ابنة علي
|41
|محمد يامن جلقان ابن مصطفى
|42
|فادي الحسون ابن مصطفى
|42
|معاوية هنانو ابن عبد الملك
|43
|فراس العلي ابن يوسف
|43
|نوري حاج موسى ابن ادريس
|44
|فريدة يازجي ابنة محمد علي
|44
|هيثم عباس ابن اسعد
|45
|فياض الحسين ابن حسن
|45
|يوسف حمدو ابن احمد
|46
|فيصل خليل ابن محمد
|47
|مجاهد المحمد علي ابن ناصر
|48
|محمد ديب بعبر ابن احمد
|49
|محمد ملوحي ابن عدنان
|50
|محمد ياسر التناري ابن احمد
|51
|موسى القاسم ابن محمد
|52
|نواف الحمدان ابن حسين
|53
|هاني دكدك ابن مصطفى
|54
|هيثم مرتيني ابن حسين
|55
|وليد الفتوح ابن أمين
|
8- محافظة دير الزور
القطاع (أ) القطاع (ب)
|1
|أحمد الابراهيم ابن عطية
|1
|أحمد البشعان ابن خضر
|2
|أحمد الحسن ابن هدبان
|2
|أحمد حامد ابن خليف
|3
|أحمد الدندل ابن غنام
|3
|احمود السعدون ابن هلوش
|4
|أحمد السالم ابن عبيد
|4
|اسراء الهادي ابن جاسم
|5
|أحمد الناصر ابن سلامة
|5
|اكرم الجوري ابن محمد رشيد
|6
|أحمد صادق ابن يونس
|6
|بسام العيسى ابن خضر
|7
|أسعد الطوكان ابن يزيد
|7
|ثامر الجدعان ابن غنام
|8
|ابتسام المصلح ابنة محمود
|8
|جمال الحاج ابن صالح
|9
|ابراهيم الراوي ابن حسن
|9
|جمال الضللي ابن حامد
|10
|احميد الكيصوم ابن عايد
|10
|حازم الاحمد ابن خضر
|11
|اعبيد عجاج ابن هلص
|11
|حسن العثمان ابن اسماعيل
|12
|اكرم العبد ابن احمد
|12
|حكمت المصطفى ابن مصطفى
|13
|بسام الحسين ابن عنتر
|13
|حلا الساكن ابنة حكمت
|14
|بسام الحمد ابن ياسين
|14
|حمود الحسين ابن رشيد
|15
|بشير شاهين ابن خلف
|15
|حمود الشيخ ابن عبدالله
|16
|جمعة المحمد ابن هناد
|16
|خالد الحبش ابن عبد اللطيف
|17
|حاتم السليمان ابن عماش
|17
|راغب قدوري ابن رشيد
|18
|حازم بطاح الحصني ابن اسماعيل
|18
|رويدة الحمداش ابن أحمد
|19
|حسن الشهاب ابن خضر
|19
|سعد الهجيج ابن مخلف
|20
|حسين الفارس ابن علي
|20
|سليمان العجيل ابن موسى
|21
|خالد العبدالله ابن فهد الأحمد
|21
|شكري قدور السفان ابن الحاج عليوي
|22
|دحام الخليفة ابن محيسن
|22
|صالح الحسين ابن مامور
|23
|ذيب الابراهيم ابن دلي
|23
|طه السلامة ابن صبحي
|24
|رائد المنديل ابن محمد ممدوح
|24
|عامر الساير ابن صالح
|25
|رشيد العلي ابن طه
|25
|عبد القادر الحمادة ابن احمد
|26
|رمضان السلامة ابن مداح
|26
|عبد القادر الخرفان ابن خلف
|27
|ريمة المخلف ابن ابندر
|27
|عبد الله الخلف ابن جدعان
|28
|زيدان عبد الكريم ابن حنوش
|28
|عبد بوعلي ابن سالم
|29
|سعد الهبة ابن محمد
|29
|عثمان الخرفان ابن جابر
|30
|شلاش العيفان ابن فواز
|30
|عكاب الخبيل ابن خلف
|31
|صالح حاج الجراح ابن حربي
|31
|علي المربد ابن عبدالله
|32
|صالح سعيد الخلف ابن ياسين
|32
|عمر الجراح ابن غنام
|33
|طارق السطم ابن حمود
|33
|عمر المحمد ابن عبد الرحمن
|34
|عبد الجبار الحمود ابن شحاذه
|34
|غازي الجابن ابن حسين
|35
|عبد الجبار المحمد ابن احمد
|35
|فيحاء العمار ابنة محمد بديع
|36
|عبد الرحمن الخليفة ابن عبود
|36
|فيصل العكله ابن شاهر
|37
|عبد الغني الراوي ابن أحمد السمير
|37
|كنعان العبد الوهاب ابن عبد الجبار
|38
|عبد الله حاج سليمان ابن ياسين
|38
|لؤي العلاوي ابن عواد
|39
|عساف الدرويش ابن عرمان
|39
|مأمون ضويحي ابن محمد سعيد
|40
|عمار محمد الشيخ ابن حسن
|40
|محمد المحيميد ابن حسين
|41
|فايز الحسين ابن محيسن
|41
|محي الدين البرغش ابن عبد المجيد
|42
|فيصل الأحمد ابن اسماعيل
|42
|مضحى المحيمد ابن خليف
|43
|كوثر العثمان ابنة عبد الغفور
|43
|نعمان العليوي ابن صالح
|44
|لؤي الخضر ابن مشرف
|44
|نوري المحمد ابن ثابت
|45
|محمد السعود ابن علي
|45
|هشام المغير ابن عبد السلام
|46
|محمد النهار ابن جميل
|47
|محمود الشبلي ابن حسين
|48
|مرام العسكر ابن محمد خير
|49
|نسمه الحسين ابنة صبحي
|50
|نشأت العلي ابن جابر
|51
|هاني المفضي ابن حسين
|52
|هبه ديواني ابنة عدنان
|53
|ياسر الحلو ابن عبد الحميد
|54
|ياسر العلي الحسين ابن عبد الله
|55
|يوسف الحسين ابن مصلح
9- محافظة درعا
القطاع (أ) القطاع (ب)
|1
|أحمد البلخي ابن ابراهيم
|1
|أحمد الحناوي ابن عبد القادر
|2
|أحمد السعدي ابن محمد امين
|2
|أحمد القراعزه ابن جمعه
|3
|أيمن العمور ابن عوض
|3
|أحمد المصري ابن موسى
|4
|أيوب الإبراهيم ابن حسين
|4
|أديب الحريري ابن قاسم
|5
|ابراهيم الفروخ ابن محمد
|5
|أريج ابو السل ابنة ناجي
|6
|الاء العمار ابنة اسماعيل
|6
|احميد الخابوري ابن عبد الرحمن
|7
|بسام الرفاعي ابن عيسى
|7
|باسل الربداوي ابن قاسم
|8
|بسام العمري ابن ابراهيم
|8
|جمال الزعبي ابن احمد
|9
|تيسير الزعبي ابن حسن
|9
|جهاد المصري ابن جادالله
|10
|جمال البلخي ابن احمد
|10
|ردينة العازر ابنة الياس
|11
|حسام الخطيب ابن احمد
|11
|رياض الحريري ابن محمد
|12
|حمزة السحاري ابن عوض
|12
|ريم الشحادات ابنة جمال
|13
|خالد الكرتلي ابن فوزي
|13
|سامر المهنا ابن غسان
|14
|خالد غانم ابن احمد
|14
|ساميه السعدي ابنة ابراهيم
|15
|خليل العودة الله ابن ابراهيم
|15
|سليمان حسن ابن عيسى
|16
|داني البركات ابن جورج
|16
|سهام الجاحد ابنة خالد
|17
|رائد السلامات ابن خالد
|17
|شفيق طبره ابن سمعان
|18
|رامي الاسعد ابن عيد
|18
|عبد الحكيم الخطيب ابن عبدالله
|19
|ربا الجباوي ابنة عبد الكريم
|19
|عبد الرحمن الحلقي ابن رشراش
|20
|سامر الحريري ابن محمود
|20
|عبد العزيز الجهماني ابن رضوان
|21
|سليمان البليلي ابن خالد
|21
|عبد الفتاح الرحال ابن رحال
|22
|سماح الربداوي ابنة خالد
|22
|عبد المولى الديات ابن عدنان
|23
|سهى العاسمي ابنة اكرم
|23
|عبدالكريم العبود ابن محمود
|24
|صالح القيق ابن محمد
|24
|عدنان ابو نقطه ابن عبدالرحمن
|25
|عابد المحمود ابن علي المحمود
|25
|عقبه قناه ابن موسى
|26
|عادل الخليل ابن شتيوي
|26
|علي حسن ابن عبدالله
|27
|عاهد بدوي ابن عساف
|27
|عماد الدين الرفاعي ابن ابراهيم
|28
|عبد الحميد الرفاعي ابن ابراهيم
|28
|عهد راعي ابنة بديع
|29
|عبد الرؤوف الخليل ابن نواف
|29
|عيسى العتمه ابن محمود
|30
|عبد الناصر الغزي ابن زكريا
|30
|فؤاد الاحمد ابن احمد
|31
|عدنان السويدان ابن ابراهيم
|31
|ماجد الحريري ابن محمد
|32
|عماد علي ابن منصور
|32
|محمد الخطيب ابن حسين محمد
|33
|فريد المقداد ابن محمد
|33
|محمد الشحادات ابن فيصل
|34
|كمال العبدالله ابن عبدالله
|34
|محمد الغزاوي ابن عبدالعزيز
|35
|محمد خريبه ابن ذيب
|35
|محمد سعيد المقداد ابن خالد
|36
|محمد عبد السلام النصيرات ابن ابراهيم
|36
|محمد سهيل عقله ابن حمدي
|37
|محمد قنبس ابن محمود
|37
|محمد عتمه ابن احمد
|38
|محمد هاشم الجندي ابن ناجي
|38
|مروان الشقنين ابن صلاح
|39
|محمود شباط ابن عبدالله
|39
|مصعب الخميس ابن تركي
|40
|مريم التوما ابنة بادي
|40
|منصور الجباوي ابن محمد
|41
|منال الغصين ابنة محمد
|41
|ناجي الكركي ابن فايز
|42
|مناهل المحمد ابنة محمود
|42
|ناظم العلوه ابن محمد
|43
|منذر العقله ابن سلامه
|43
|نزار ارشيد ابن مخائيل
|44
|منهل الفاضل المحاميد ابن احمد
|44
|هبه بركات ابنة عبدالله
|45
|هاشم عايش ابن مجيد
|45
|وليد الداخول ابن محمد
|46
|هيثم الزعبي ابن سليمان
|46
|ياسر الجوابره ابن زايد
|47
|وافي الدوس ابن عبد الرحمن
|47
|ياسر بديوي ابن عبد الرحمن
|48
|وليد الجفال ابن احمد
|48
|يوسف الشوامره ابن عبدالرحمن
|49
|ياسين العواد ابن عبد الله
|49
|يوسف العساودة ابن عبد المجيد
|50
|يحيي العمارين ابن عوض
|51
|يعرب الغانم ابن يوسف
10- محافظة اللاذقية
القطاع (أ) القطاع (ب)
|1
|أحمد عبد الرحمن ابن علي
|1
|أحمد خدام ابن علي
|2
|أحمد قرطالي ابن حسن
|2
|أسامة خيربك ابن عزيز
|3
|ابتسام صابوني ابنة مصطفى
|3
|أكرم شعبو ابن جبر
|4
|اصف صليبه ابن محمد
|4
|أوس عثمان ابن فائز
|5
|اياد ابراهيم ابن حافظ
|5
|أيهم تامر ابن حامد
|6
|ايفا حور ابنة علي
|6
|ابراهيم اسبر ابن كامل
|7
|بشار ديوب ابن علي
|7
|ابراهيم علي ديب ابن حافظ
|8
|تيسير حبيب ابن كامل
|8
|اياد داود ابن هشام
|9
|تيسير وطفه ابن جميل
|9
|بديع محمد ابن بدر
|10
|حسام خوري ابن ميشيل
|10
|بسام حسن ابن نديم
|11
|حسام شحاده ابن سيف الدين
|11
|بسام عابدين ابن زكريا
|12
|حنا بربهان ابن عبدالله
|12
|بشار اسد ابن نديم
|13
|رائد يوسف ابن علي
|13
|ثائر الصوا ابن رفيق
|14
|رحاب جعبري ابنة حكمت
|14
|ثائر سعيد ابن كامل
|15
|رياض حمد ابن امين
|15
|جورج عبدالله ابن دانيال
|16
|ريم علي ابنة شوكت
|16
|حاتم يوسف ابن ياسين
|17
|سامر خاسكه ابن يوسف
|17
|حامد احسان ابن أسامة
|18
|سامر علي ابن حبيب
|18
|حسن جريكوس ابن محمد
|19
|سامر منصور ابن محمد
|19
|دريد مرتكوش ابن علي
|20
|سلمان ملا ابن محمد
|20
|رجاء خليف ابنة عبد المجيد
|21
|سناء ديب ابنة شفيق
|21
|رزان مرتضى ابنة حميد
|22
|عامر الخطيب ابن محمد
|22
|رفيق قاسم ابن مالك
|23
|عبدلله مروه ابن علي
|23
|رفيق نوفل ابن صالح
|24
|عزيز اسماعيل ابن حسن
|24
|زياد حسن ابن ابراهيم
|25
|علي السنكري ابن عيسى
|25
|زين احمد ابن حسان
|26
|عماد الدين حسن ابن عبد الحميد
|26
|سليم ضاهر ابن عزت
|27
|عمار القصيري ابن محمد
|27
|شادي جريكوس ابن شعلان
|28
|غيث علي ابن حبيب
|28
|عادل عثمان ابن احمد
|29
|غيداء حسن ابنة يوسف
|29
|عبد الحسن شروف ابن علي
|30
|فاتن طه ابنة طه
|30
|عبدالله شبول ابن يوسف
|31
|فادي كنجو ابن ناظم
|31
|علي جناورو ابن محمد
|32
|فراس السوسي ابن سليم
|32
|عيسى ابراهيم ابن محمد
|33
|فراس قاسم ابن علي
|33
|فائز شاهين ابن حبيب
|34
|قسوره علي ابن احمد
|34
|كفاح عثمان ابن سجيع
|35
|لؤي الحج ابن راشد
|35
|لؤي احمد ابن عبود
|36
|محمد علي البودي ابن حبيب
|36
|مالك الخير ابن سلمان
|37
|محمد قصي الخليل ابن حسين
|37
|مالك شبول ابن احمد
|38
|محمد مهنا ابن ابراهيم
|38
|محمد بديع كراوي ابن احمد
|39
|معلى ابراهيم ابن صالح
|39
|محمد هيثم جعاره ابن محمد سمير
|40
|مهند الدرج ابن ابراهيم
|40
|محمد يونس ابن مطيع
|41
|موفق صوفي ابن نديم
|41
|محمود رفاعي ابن احمد
|42
|ناهد جانودي ابنة علي
|42
|ناجي حميدوش ابن يوسف
|43
|نعيم العلوني ابن علي
|43
|نزار رمضان ابن امين
|44
|هلا بارود ابنة خضر
|44
|نصر ابو العروس ابن حسام
|45
|وائل لايقة ابن يوسف
|45
|نضال ميكائيل ابن صافي
|46
|وحيد سلامه ابن اسعد
|46
|نهاد سلوم ابن دياب
|47
|وديع حماد ابن جميل
|47
|وجيه اصلان ابن محمد
|48
|وسيم الشيخ ابن جمال
|48
|وسام كاسو ابن وفيق
|49
|وفاء سلمان ابنة ابراهيم
|49
|وسيم شمالي ابن يونس
|50
|يحيى الرحية ابن علي
|50
|يحيى بسما ابن حسن
11- محافظة الرقة
القطاع (أ) القطاع (ب)
|1
|أحمد البداح ابن محمد
|1
|أحمد الجاسم ابن عبد
|2
|أنور حبيب ابن حسن
|2
|أحمد المحمود ابن إسماعيل
|3
|ابراهيم المحمد ابن احمد
|3
|اسماعيل الأحمد ابن رجب
|4
|اسماعيل الحسين ابن محمد
|4
|اسماعيل العبو ابن إبراهيم
|5
|اسماعيل الفارس ابن عبد المحسن
|5
|المعتصم بالله الصالح ابن صالح
|6
|اسماعيل الهندي ابن ظاهر
|6
|المعلا المحيمد الهويدي ابن جاسم
|7
|باسل الخلف ابن علي
|7
|تماضر الجمعة ابنة حسن
|8
|بسلان لوقا ابن عبد الله
|8
|جاسم معيوف ابن محمد
|9
|توفيق الحاج امام ابن مكري
|9
|حسن الدهر ابن عبود
|10
|جاسم الجاسم ابن محمد
|10
|حسن العباوي ابن خلف
|11
|حسان ديوب ابن محمد
|11
|حسن الموسى ابن محمد
|12
|حسن العسكر ابن علي
|12
|حمدو العيسى ابن عيسى
|13
|حسين ويو ابن عبار
|13
|حميدي العثمان ابن عيسى
|14
|حمود الأحمد ابن عجاج
|14
|خلف العيسى ابن نجم
|15
|حمود البوش ابن جاسم
|15
|خليل الحنظل ابن مصطفى
|16
|حمود المحمد ابن محيمد
|16
|خولة المنلا احمد ابنة محمود
|17
|حميدي العمر العيسى ابن نايف
|17
|راغب فيحان ابن سليمان
|18
|خاتون الموح ابنة عبود
|18
|شبلي الذويخ ابن فيصل
|19
|خضر المحمد ابن عنتر
|19
|شريف الشريف ابن حسين
|20
|خطاب العجيلي ابن عمر
|20
|طلال الجاسم ابن نايف
|21
|خليل العلاوي ابن علي
|21
|عبد الخلف ابن حاج
|22
|رشيد العلي الحميد ابن محمد
|22
|عبد الرزاق الشحاذة ابن مصطفى
|23
|زيد محمد الجعبر الصالح ابن عبد الجواد
|23
|عبد الغني هلال ابن محمد
|24
|سلوى الكعكه جي ابنة احمد
|24
|عبد القادر القادر ابن خليل
|25
|سيد العواد ابن حمزة
|25
|عبد الله رفاعي ابن حمود
|26
|شعله العبود الخاروف ابنة عبد الواحد
|26
|عبد الوهاب العاني ابن احمد
|27
|صالح بحيري ابن هلال
|27
|عبدالرزاق الخلف ابن عبدالوحيد
|28
|طلال العلاش ابن حسين
|28
|عبدالرزاق الخلوف ابن هلال
|29
|طلال العلي ابن محمود
|29
|عبداللطيف الحجوان ابن حجوان
|30
|عبد الفتاح الصالح ابن حمد
|30
|عبدالله حواس ابن نجم
|31
|عبد اللطيف حاج عبد الله ابن عبد الله
|31
|علي العبد الله الخلف ابن عبد
|32
|عبد الله الحمود الشيخ ابن حمادة
|32
|غزوان رمضان ابن رشيد
|33
|عبدالله العبدالله ابن موسى
|33
|فهد عبدالله ابن محمد
|34
|عبدالله الكلاح ابن علي
|34
|فيصل العلي ابن مزلوه
|35
|عدنان الأحمد ابن حسين
|35
|قاسم المحمد السيد ابن محمد
|36
|عدنان الابراهيم ابن شحاذه
|36
|مثنى العلي ابن عبد الرزاق
|37
|علي الحسن ابن ابراهيم
|37
|محمد الحسين ابن احمد
|38
|علي الحمادة ابن حسين
|38
|محمد الزعيتر ابن اسماعيل
|39
|علي العبد الرحمن ابن عبد الرزاق
|39
|محمد العجيل ابن حميد
|40
|علي العلي الابراهيم ابن محمد
|40
|محمد العسكر ابن موسى
|41
|غازية الخليفان ابنة عويد
|41
|محمد المهاوش ابن حمد
|42
|غفران الخليف ابنة مرعي
|42
|محمد حيدر الحمد ابن احمد
|43
|غياث العبد الله ابن خلف
|43
|محمود الحسين ابن نايف
|44
|قسورة حاج عبو ابن فريد
|44
|محمود المحمود الدرويش ابن احمد
|45
|محمد الحمود ابن حسن
|45
|مصطفى الاحمد ابن حسن
|46
|محمد الشيخ حسن ابن حمد
|46
|مصطفى الاسماعيل ابن علي
|47
|محمد علي الحمد المسلم ابن فواز
|47
|نهاد الرملة ابن عبدالرزاق
|48
|محمد ياسر الكدرو ابن هجلب
|48
|هايل الدرميني ابن مرهج
|49
|هلال النعمة ابن نجم
|49
|ياسر القاسم ابن احمد
|50
|ياسر الحجي ابن خضر
|51
|يوسف شاهين ابن احمد
12- محافظة طرطوس
القطاع (أ) القطاع (ب)
|1
|أحمد البدوي ابن محمد
|1
|أدهم حسين ابن امين
|2
|أحمد سليمان ابن يوسف
|2
|أسعد محمد ابن علي
|3
|أحمد عيسى ابن علي
|3
|أكرم عيسى ابن سلمان
|4
|أديب الشامي ابن محمود
|4
|بيان عثمان ابن علي
|5
|أكثم جداري ابن محمد
|5
|جودت منجه ابن جبره
|6
|أميمة عيسى ابنة صالح
|6
|جورج حنا ابن ميخائيل
|7
|أيوب زينب ابن حسن
|7
|حسام اسماعيل ابن محمد
|8
|اصف حسن ابن جودت
|8
|حسن طوفان ابن محمد
|9
|بشار بشاره ابن يوسف
|9
|حسين العلي ابن محمد
|10
|ثريا الجندي ابنة مظهر
|10
|حنا كرم ابن جرجس
|11
|حازم كنعان ابن يوسف
|11
|حنين ونوس ابنة عبدالكريم
|12
|حسام الدين مصطفى ابن منير
|12
|خالد احمد ابن علي
|13
|حسام عطيه ابن عباس
|13
|راتب ابراهيم ابن محمود
|14
|حسان ناعوس ابن يوسف
|14
|رامز دلا ابن محمد
|15
|حسان يونس ابن يونس
|15
|رامي علي ابن يعقوب
|16
|حسن درغام ابن درغام
|16
|ربيع ربيع ابن يوسف
|17
|حيدر أسعد ابن سلمان
|17
|روفائيل ضيعة ابن غسان
|18
|حيدر ديب ابن خليل
|18
|زين الدين يوسف ابن محسن
|19
|رئيف بدور ابن مرشد
|19
|سامر علي ابن فوزي
|20
|راتب حمدان ابن حسن
|20
|شعبان كناج ابن علي
|21
|زين عيسى ابن يوسف
|21
|شفيق عثمان ابن محمد
|22
|سائر العاتكي ابن حسين
|22
|عادل حسن ابن محمد
|23
|سعيد حيدر ابن محمود
|23
|عاطف حسن ابن علي
|24
|سمير علي ابن علي
|24
|عبير برهوم ابنة محمد
|25
|شحادة ابراهيم ابن علي
|25
|عدنان ريا ابن عبد الحميد
|26
|ضحى جديد ابنة خالد
|26
|عزام ابراهيم ابن احمد
|27
|طارق عكوش ابن مصطفى
|27
|عزام سويدان ابن صادق
|28
|ظافر عبود ابن علي
|28
|علاء محمد ابن جميل
|29
|عامر علي ابن عبد الحميد
|29
|علي جري ابن عبد الحليم
|30
|عدنان سعيد ابن امين
|30
|علي ديب ابن راتب
|31
|علاء اسعد ابن ياسين
|31
|علي زيدان ابن عاقل
|32
|علي خضر ابن حسن
|32
|علي سليمان ابن يوسف
|33
|عليا محمود ابنة عيسى
|33
|علي علي ابن ناصر
|34
|فراس محمد ابن سليمان
|34
|علي غانم ابن جبر
|35
|فهد حسن ابن بدر
|35
|علي مهنا ابن احمد
|36
|مازن خضور ابن ابراهيم
|36
|عمار الشيخ ابن اسماعيل
|37
|محمد المحمد ابن عبد الحي
|37
|فرج الله كابر ابن هزيم
|38
|محمد مصطفى ابن حسين
|38
|قيس عبدالقادر ابن محمد
|39
|مقداد حسيان ابن عقل
|39
|مازن عبدالكريم ابن كمال
|40
|منى ابراهيم ابنة عبد الحميد
|40
|محمد العجي ابن علي
|41
|ميرفت حسن ابنة علي
|41
|محمد شهلا ابن علي
|42
|همام كناج ابن مالك
|42
|محمد صيوح ابن محمود
|43
|هيثم سلامه ابن علي
|43
|محمود الشمالي ابن علي
|44
|هيثم سويقات ابن احمد
|44
|مصطفى بجود ابن احمد
|45
|وائل داود ابن محمد
|45
|ندى القرضه ابنة محمود
|46
|وسام عيسى ابن محمد
|46
|هاني خضور ابن علي
|47
|وسام غانم ابن سليمان
|47
|وضاح الزنك ابن يحيى
|48
|وعد عبود ابنة صالح
|48
|وكيله صالح ابنة محمد
|49
|يعرب حسن ابن محمود
|49
|ياسر جورية ابن علي
|50
|يوسف ونوس ابن صالح
|51
|يونس حمدوش ابن ابراهيم
13- محافظة القنيطرة
القطاع (أ) القطاع (ب)
|1
|أحمد السبيعي ابن حسين
|1
|أحمد الجمعه ابن عوض
|2
|أحمد عيد ابن اسماعيل
|2
|أحمد الحسين ابن حسين
|3
|أسامه الخالد ابن عبد الرحمن
|3
|أحمد السعيد ابن علي
|4
|أيمن الفاعوري ابن ياسين
|4
|ابراهيم المصطفى ابن عبدالله
|5
|الهام العلي ابنة عويد
|5
|اسماعيل ذيبان ابن جمعه
|6
|حسن البكر ابن حمدي
|6
|ايمان دغيله ابنة حسن
|7
|حمدان السالم ابن خضر
|7
|بسام هزاع الشرعبي العنزي ابن مرعي
|8
|حوران سليمان ابن محمد
|8
|جميل الغوطاني ابن احمد
|9
|خالد حجازي ابن حسين
|9
|حمد الكومه ابن محمد
|10
|خالد دندشي ابن محمد
|10
|دانيا ابو عسلي ابنة عدنان
|11
|رئيف بكار ابن محمد
|11
|رشيد الضاهر ابن أحمد
|12
|رياض الفارس ابن سليمان
|12
|زايد الطحان ابن عبد الرزاق
|13
|زهير الصلاح ابن صالح
|13
|سليمان الفنيش ابن حسين
|14
|زياد حسين ابن محمود
|14
|سمير الحسين ابن شحاده
|15
|سناء محمد ابنة علي
|15
|شكري شتيوي ابن سلطي
|16
|طارق عوض ابن سند
|16
|صالح الفضلي ابن عبد العزيز
|17
|علي الفريج ابن حسين
|17
|عبد الحكيم البكر ابن فاضل
|18
|علي شطيط ابن حسين
|18
|عبد الله شريده ابن حسن
|19
|عمر خميس ابن موسى
|19
|عبدالله سليمان ابن سليمان
|20
|فرج صقر ابن سليم
|20
|عيسى العيد ابن مروان
|21
|فرحان العيد ابن صالح
|21
|غالب شاهين ابن اسماعيل
|22
|فندي الخالد ابن خالد
|22
|غسان الجسار ابن هلال
|23
|لؤي الحامد ابن ابراهيم
|23
|غسان الكناني ابن علي
|24
|مانيا ابراهيم ابنة حسن
|24
|قاسم الكريان ابن محمد
|25
|محمد الحاج ابن نايف
|25
|محمد ذياب ابن صالح
|26
|محمد الفياض ابن فياض
|26
|محمد عوده ابن محمود
|27
|محمد هشام جلاحج ابن هاني
|27
|محي الدين حمد ابن محمد
|28
|محمود نمر ابن عقل
|28
|هشام قات ابن اكرم
|29
|محي الدين الهلال ابن خالد
|29
|وجيه موسى ابن عبدو
|30
|يحيى ذياب ابن محمد
|30
|يوسف مريود ابن رياض
14- محافظة السويداء
القطاع (أ) القطاع (ب)
|1
|أحلام ابو حمدان ابنة حسن
|1
|أدهم شهاب أبو فخر ابن محمد
|2
|أيهم نصر ابن فارس
|2
|أكرم حديفة ابن محمود
|3
|اسماعيل قطيش ابن محمد
|3
|اسماعيل بلان ابن يوسف
|4
|باسل العيسى ابن جوزيف
|4
|باسم حاطوم ابن نواف
|5
|بثينة والي الحلبي ابنة مؤيد
|5
|بسام عامر ابن علي
|6
|بديع هلال ابن توفيق
|6
|تيسير جزان ابن حسين
|7
|بشار عماد ابن كنج
|7
|خليل البيطار ابن منور
|8
|جهاد الصفدي ابن نايف
|8
|رافع مقلد ابن صابر
|9
|حافظ عربي ابن أديب
|9
|رامي حاتم ابن وليد
|10
|حسام كيوان ابن جدعان
|10
|رضا الدعبل ابن حمد
|11
|ديانا نعيم ابنة غسان
|11
|رغدى الغوثاني ابنة جمال
|12
|رافع الوقية ابن غالب
|12
|ريماز عبد الحي ابنة يحيى
|13
|رسمي العيسمي ابن حمد
|13
|سمير قيصر ابن سليمان
|14
|رسمية مان الدين ابنة جمال
|14
|شوكت الطويل ابن محمد
|15
|زهير غبره ابن كمال
|15
|صفوان رضوان ابن فارس
|16
|سامر الحسنية ابن مسعود
|16
|طلال نوفل ابن عدنان
|17
|سلطان شرف ابن حمزة
|17
|عاصم شنان ابن صابر
|18
|سمير الملحم ابن مشهور
|18
|علي بلان ابن عارف
|19
|طارق حمزة ابن عطالله
|19
|غسان ابو علوان ابن أسعد
|20
|عباس فرج ابن مرهج
|20
|فراس البعيني ابن حسيب
|21
|علي الحجار ابن نعمان
|21
|كمال السمان ابن برجس
|22
|عماد فراشي ابن جاد الله
|22
|مروان ابو طافش ابن أنيس
|23
|غادة جنود ابنة ضامن
|23
|مروان بوعلي مهنا ابن هزيمه
|24
|مرسل غانم ابن زيد
|24
|منى النجاد ابنة نزيه
|25
|منيف الجباعي ابن مهنا
|25
|نجيب نعيم ابن محمد
|26
|منيف العصفور ابن نصر
|26
|نزار ابو راس ابن جميل
|27
|وائل جربوع ابن حسن
|27
|وسيم عز الدين ابن ممدوح
|28
|وائل عزام ابن هايل
|28
|وليد ابو فخر ابن نواف
|29
|ياسر مراد ابن كمال
المادة /2/ ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 6 – 3-1444 هجري الموافق 2 -10 -2022ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
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