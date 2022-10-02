القوات الروسية تنسحب من مدينة ليمان ومخاوف من استخدام النووي

استعادت أوكرانيا أول مدينة داخل المناطق التي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمها إلى بلاده، من أيدي القوات الروسية.

وانسحبت القوات الروسية من مدينة ليمان الاستراتيجية المهمة، الواقعة في إقليم دونيتسك.

وكانت القوات الأوكرانية تقترب من تطويق القوات الروسية المتمركزة داخل المدينة.

جاءت هذه التأكيدات عبر وزارة الدفاع الروسية التي ستشكل هذه التطورات ضربة قوية لجهدها العسكري، حسبما يرى محللون.

وقالت الوزراة في بيان إن قواتها قتلت أكثر من 200 جندي أوكراني، خلال أربع وعشرين ساعة، ودمرت 14 مدرعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية "رغم هذه الخسائر، تمكنت القوات المعادية، بسبب تفوقها في القوات، والسـلاح من حشد قوات الاحتياط، والدفع بها، والمضي قدما في الهجـوم".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده ستستعيد كامل أراضيها، رغم إعلان بوتين ضم 4 أقاليم.

وقال رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، إن على روسيا أن تدرس استخدام أسلـحة نـووية محدودة التأثير.

وقال قديروف عبر قناته على تيليغرام "في رأيي الشخصي، ينبغي اتخاذ مزيد من الإجراءات الصارمة حتى إعلان الأحكام العرفية في المناطق الحدودية واستخدام أسلـحة نوو ية محدودة التأثير".

وأشار مسؤولون كبار آخرون، بمن فيهم الرئيس السابق دميتري ميدفيديف، إلى أن روسيا قد تحتاج إلى اللجوء إلى الأسلحة النووية.

وقال عمدة مدينة خاركيف إن 24 مدنياً قد قتلوا في هجوم روسي استهدف قافلة، من سيارات المدنيين.

وأشار إلى أن بين القتلى 13 طفلاً وامرأة حاملاً، قتـلوا جميعا بالرصاص من مسافة قريبة.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية الجمعة إنها استعادت قرية دروبيشيف، على بعد 8 كيلومترات شرقي ليمان.

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن روسيا من أن بلاده لن تخاف من التهديدات المتهورة، بعدما أعلن بوتين ضم 4 مناطق من أوكرانيا إلى بلاده.

وبدا أن بوتين يعلن تهـديداً مبطنا باستخدام الأسلحة النـوو ية، للدفاع عن المناطق الجديدة.

وقال بوتين إن هذه المناطق، ستكون جزءاً من روسيا "إلى الأبد".

وأكدت الحكومة الروسية، أن أي هجوم على الأراضي المنضمة حديثاً، سينظر إليه على أنه هجوم على الأراضي الروسية، وهو ما يعني تصعيداً حربياً.

وأوضح أكبر مستشاري الأمن القومي الأمريكي أنه على الرغم من أن هناك فرصة للجوء روسيا للسلاح النـووي، إلا أنه لا يوجد حالياً تهديدات وشيكة.