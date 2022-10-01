90 بالمئة من إشارات مرور دمشق على الطاقة الشمسيَّة

01-10-2022

90 بالمئة من إشارات مرور دمشق على الطاقة الشمسيَّة

أعلن مدير الإنارة والكهرباء في محافظة دمشق وسام محمد، عن تجهيز 200 عمود إنارة جديد مع أجهزة للطاقة الشمسية في الشوارع والساحات العامة في مختلف مناطق مدينة دمشق بالتعاون مع وزارة الادارة المحلية، متوقعاً أن يتم وضع جميع هذه الأعمدة في الخدمة حتى نهاية العام الحالي.

وفي إطار الاستفادة من الطاقات المتجددة نوه محمد  إلى أنه يتم العمل أيضاً على تركيب أجهزة طاقة شمسية على إشارات المرور في المدينة وسيتم خلال الشهرين القادمين الإعلان عن الانتهاء من تغطية 90 بالمئة من إشارات المرور في مدينة دمشق بأجهزة الطاقة الشمسية.
 
وأشار مدير الإنارة في دمشق بأنه تم ومنذ بداية العام الحالي ولغاية تاريخه تركيب 360 عمود إنارة جديداً مع أجهزة طاقة شمسية بمختلف الشوارع والساحات العامة بمدينة دمشق، إضافة إلى ذلك تم تركيب 100 جهاز للطاقة الشمسية مقدمة من جهات خاصة على عدد من أعمدة الإنارة في المدينة. 

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