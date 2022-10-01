01-10-2022
الجزائر توقع صفقة غاز جديدة مع إيطاليا.. وترفع الأسعار إلى إسبانيا
أعلنت الجزائر عن توقيع الشركة الوطنية للمحروقات« سوناطراك» اتفاقيات جديدة مع مجمع الطاقة الإيطالي إنيل ENEL في إطار عقودهم لشراء وبيع الغاز الطبيعي الموجه للأسواق الإيطالية والإسبانية.
ووفقًا لبنود مراجعة الأسعار التعاقدية، فقد اتفق الطرفان على تعديل سعر البيع تماشياً مع ظروف السوق وأجمعا على توريد كميات إضافية لعام 2022 وكذلك على إمكانية توريدات إضافية في السنوات القادمة وفقاً لما نقلته cnbc عربية .
وأكد الطرفان على رغبتهما في تعزيز الشراكة التقليدية بين سوناطراك ومجمع إنيل ENEL، مما يسمح بتوطيد العلاقة التجارية في مجال الغاز الطبيعي، وضمان استقرار وأمن إمدادات الغاز.
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