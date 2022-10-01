صورة مسربة تكشف هوية الفائز بالكرة الذهبية 2022

ظهرت صورة مسربة في الساعات القليلة الماضية، ترتيب المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2022، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية سنويا لأفضل لاعب في العالم لكرة القدم.

وتصدر الفرنسي كريم بنزيما قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2022، بناء على ما قدمه مع ريال مدريد الإسباني على مدار الموسم الماضي، حيث خاض 46 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 44 هدفا وصنع 15 هدفا.

وجاء بنزيما على رأس قائمة المرشحين التي ضمت 30 لاعبا وتم الإعلان عنها في 12 أغسطس الماضي، علما بأن الإعلان عن الفائز بالجائزة سيكون يوم 17 أكتوبر المقبل.

ونشر موقع مجلة "Sports Illustrated" الأمريكية صورة مسربة لترتيب اللاعبين المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2022 بعد اكتمال التصويت، وجاء كريم بنزيما في الصدارة بحصوله على 27 نقطة.

وجاء المهاجم السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي سابقا وبايرن ميونخ الألماني حاليا، في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، وتلاه النجم المصري محمد صلاح زميله السابق في "الريدز" في المرتبة الثالثة برصيد 14 نقطة.

واحتل البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، المركز الرابع برصيد 10 نقاط، ومن ثم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ سابقا وبرشلونة الإسباني حاليا، في المركز الخامس برصيد 9 نقاط، والفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، سادسا برصيد 6 نقاط.

وجاء كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، في المركز السابع برصيد 3 نقاط، وتلاه الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، بنقطتين، متساويا مع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

واحتل البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، المرتبة العاشرة برصيد نقطة واحدة، فيما خرج كريستيانو رونالدو، الفائز بالجائزة 5 مرات، من قائمة الـ10 الأوائل، بوجوده في المركز الـ11.