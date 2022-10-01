شرطي يعيد 12 مليون ليرة وجدها لصاحبها

أثناء توجه الشرطي (عاصم ملحم) إلى مكان عمله بقسم شرطة القصاع في دمشق عثر على حقيبة قماشية بضمنها مبلغ مالي وقدره / 12.000.000 / ل. س اثنا عشر مليون ليرة سورية، وبتفتيش الحقيبة عثر فيها على إيصال مكتوب عليه اسم صاحب المبلغ ورقم هاتفه فتم التواصل معه ، وحضر إلى مركز القسم وتبين أنه يعلم بمواصفات الحقيبة والمبلغ المذكور بالتفصيل.

تم تسليم المبلغ المذكور لصاحبه أصولاً وذلك في قيادة شرطة محافظة دمشق حيث تم تكريم الشرطي عاصم من قبل العميد أيمن حليمة معاون قائد شرطة محافظة دمشق.



وزارة الداخلية

