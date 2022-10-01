نيمار يتعرض للانتقاد بعد دعم بولسونارو في انتخابات البرازيل

تعرض نجم كرة القدم البرازيلي نيمار، لانتقادات حادة بعد نشر فيديو على تطبيق "تيك توك" الخميس ، يعبر فيه عن دعمه للرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو، وذلك قبل ثلاثة أيام من الانتخابات الرئاسية البرازيلية.

ويرى المحللون أن نشر الفيديو في هذا التوقيت سيشكل دعماً فارقاً للرئيس، خاصة أن النجم يمتلك ملايين المتابعين على تطبيقات التواصل، وهو ما عرضه للانتقاد من طرف بعض المعجبين الذين لم يستسيغوا دعمه للمرشح اليميني.

نيمار رد على الانتقادات عبر تدوينة استغرب فيها كيف يتحدث الناس عن الديمقراطية ويهاجمون شخصاً يمتلك رأياً مغايراً لهم.

ومن المقرر أن يبداً التصويت في الانتخابات البرازيلية خلال الأسبوع القادم، حيث يتنافس عدة مرشحين للفوز بالكرسي الرئاسي، والمواجهة الأبرز هي بين الرئيس الحالي المنتهية ولايته جايير بولسونارو، ذي الميول اليمينية من جهة، وبين الزعيم اليساري التاريخي، والرئيس الأسبق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.

وبحسب وسائل إعلام متابعة، أظهرت استطلاعات رأي الخميس تقدم دا سيلفا بـ 47% من نوايا الأصوات مقابل 33% لبولسونارو.