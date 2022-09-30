سورية تعفي القادمين إليها من إبراز الفحص الطبي P.C.R

أصدرت وزارة الصحة أمس قراراً يتضمن إعفاء جميع القادمين من لبنان عبر المعابر الحدودية، من إبراز وثيقة اختبار “بي سي آر” أو شهادة لقاح دولية خاصة بكوفيد19، وطلبت الوزارة من كل من وزارات الخارجية والمغتربين والنقل والداخلية ومديريات الصحة إتمام الإجراءات اللازمة لتطبيق هذا القرار.

شرح القرار:

– القرار بالاعفاء يشمل فقط القادمين من لبنان براً عبر مطارها والعاصمة بيروت.



ولا يشمل القرار الواصلين الى مطار دمشق الدولي أو الواصلين براً عبر مطار عمان.

هذا وكان لبنان قد ألغى شرط إبراز الفحص الطبي P.C.R للواصلين اليه قبل أيام.

