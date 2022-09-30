السعودية تعتزم ضخ 38 مليار دولار للاستثمار بالألعاب الإلكترونية

أعلنت مجموعة " ساڤي" السعودية، ضخ استثمارات بإجمالي 142 مليار ريال (38 مليار دولار) في قطاع الألعاب الإلكترونية حتى عام 2030.

وأعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة مجموعة "ساڤي" للألعاب الإلكترونية، اليوم الخميس، عن تلك الاستثمارات أثناء إطلاقه استراتيجية المجموعة.

وقال :" إنها تُسهم بتحقيق استراتيجية المملكة لتكون مركزاً عالمياً بقطاع #الألعاب_الإلكترونية نهاية العقد".

إطلاق مجموعة "ساقي"

بدوره، أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي في كانون الثاني/يناير الماضي مجموعة "ساڤي" للألعاب الإلكترونية لتطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.

وتأمل السعودية أن يساهم قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية بـ50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بحلول 2030.

وذلك وفقاً لاستراتيجية هذا القطاع التي أطلقها منتصف أيلول/سبتمبر الحالي الأمير محمد بن سلمان التي تتضمن إنشاء 250 شركة للألعاب الإلكترونية.

توزع الاستثمارات

وستتوزع استثمارات "ساڤي" على أربعة برامج تطال مختلف أنواع الاستثمارات وعمليات الاستحواذ كالتالي:

تخصيص مبلغ 50 مليار ريال للاستحواذ على واحدة من أفضل شركات نشر الألعاب وتطويرها لتصبح شريكاً استراتيجياً فعالاً.

واستثمار 70 مليار ريال لشراء مجموعة من حصص الأقلية في شركات رئيسية تدعم خطط المجموعة في قطاع الرياضات الإلكترونية وتطوير الألعاب.

إضافة الى ضخ 20 مليار ريال للمشاركة في الشركات العريقة في القطاع والتي تتماشى خططها مع استراتيجية المجموعة.

ويتضمن البرنامج الرباعي ضخ المجموعة لملياري ريال في استثمارات متنوعة ضمن شركات مبتكرة ناشئة بهدف تطوير الألعاب والرياضات الإلكترونية.

يُعدُّ قطاع الألعاب الإلكترونية الأسرع نمواً في القطاعات الإعلامية، ويتوقَّع أن يصل حجمه إلى 200 مليار دولار العام المقبل.

المنفذ شركات "ساقي"

هذه الاستراتيجية ستنفذها عدّة شركات تابعة لمجموعة "ساڤي" للألعاب الإلكترونية؛ وهي:

شركة "إى إف جي" (EFG) ذراع مجموعة "ساڤي" المتخصصة بالرياضات الإلكترونية التي تم إنشاؤها بعد استحواذ الشركة على مجموعتي "أى إس إل" (ESL) و"FACEIT".

والشركة الثانية هي "Nine66" المعنية بإنشاء منظومة عمل متكاملة لتمكين مطوّري الألعاب.

وشركة "VOV"، المتخصصة في بناء صالات للألعاب والمنافسات وتطوير المهارات وتوفير البيئة الصحية بالنسبة إلى اللاعبين والممارسين.

وتشمل استراتيجية المجموعة إنشاء صندوق "ساڤي" للألعاب، المتخصص بالاستثمار في الشركات العالمية الرائدة في نشر الألعاب وتطويرها، وتمكين تأسيس مقرّات إقليمية لها في المملكة.