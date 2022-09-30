أردوغان يعترف بمفاوضات للاستخبارات التركية في دمشق

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الاستخبارات التركية تجري مفاوضات في دمشق وأنه سيتم تحديد خريطة الطريق بناءً على نتائج جهاز الاستخبارات.

وأشار أردوغان إلى أن روسيا والولايات المتحدة الأميركية بحاجة إلى تنفيذ الاتفاقيات التي أبرمتها الدولتان مع تركيا عام 2019 بخصوص سوريا، إذ عدّ انتشار قوات سوريا الديمقراطية – قسد، على الحدود التركيّة شمالي سوريا، مخالف لتلك الاتفاقيات.

وفي لقاء أجراه مع قناة Türk” CNN “ الأربعاء الماضي ، تحدث أردوغان عن العملية العسكرية التركية في شمال سورية قائلاً: “هناك نتائج ناجحة لهذه العملية.. في الواقع، نحن لا نقضي فقط على التهديدات التي تستهدف أمننا القومي في محاربتنا للإرهاب في المنطقة، بل نضمن أيضاً سلام المنطقة بالكامل”.

ومن ناحية العمل على إنشاء “مناطق آمنة” لنقل اللاجئين إليها في الشمال السوري، أوضح أردوغان أن الهدف في شمالي سورية حالياً هو تأمين 100 ألف مسكن في المرحلة الأولى، ثم زيادتها إلى 250 ألفاً في المرحلة الثانية، وأكد قائلاً: “بدأنا بنقل اللاجئين السوريين في تركيا تدريجياً إلى هذه المنازل الحجرية ذات البنية التحتية، بدلاً من الخيام”.