«إيان» يضع فلوريدا الأميركية تحت الاختبار.. توقعات الخسائر تفوق الـ 67 مليار دولار

كشف توقعات أميركية عن وصول الخسائر في ولاية فلوريدا لأكثر من 67 مليار دولار، وذلك بعد وصول الإعصار من الدرجة الرابعة « إيان» إلى الشاطئ في جنوب غرب ولاية فلوريدا الأميركية مصحوباً بقوة هائلة ومميتة من المياه والرياح الكارثية والتي من المتوقع أن تجعله أحد أكثر الأعاصير تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة.



ووفقاً لما قاله موقع "اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ" فقد وصل الإعصارإلى اليابسة غرب فورت مايرز بالقرب من كايو كوستا بعد الساعة 3 مساءً بالتوقبت المحلي، واستعدت جميع أنحاء فلوريدا تقريباً، التي يقطنها 21 مليون شخص، لانقطاع التيار الكهربائي والفيضانات على نطاق واسع. وقد صدرت أوامر تحث أكثر من مليوني شخص على المغادرة.

ووفقاً للموقع فقد قال حاكم فلوريدا رون ديسانتيس خلال إفادة مع اقتراب العاصفة من الشاطئ: "سيكون هذا حدثاً مأساوياً تستمر تأثيراته لأيام وأسابيع وشهور ولسوء الحظ في بعض الظروف حتى سنوات".

تعتبر عاصفة بهذا الحجم اختبارًا قاسياً للبنية التحتية لفلوريدا نظراً لمناطقها الساحلية المنخفضة والمكتظة بالسكان والمعرضة للفيضانات، كما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 810 آلاف منزل وشركة حيث وصل الإعصار إيان إلى اليابسة في جنوب غرب فلوريدا بعد ظهر الأربعاء، وفقًا لـ "باور أوتيج يو إس" PowerOutage.Us.

وفصلت العاصفة الكهرباء عن 62% من العملاء في مقاطعة لي، حيث وصلت عين الإعصار إلى الشاطئ بعد الساعة 3 مساءً بقليل.