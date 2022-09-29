رفع رسوم شهادة اللقاح الدولية الخاصة بـ «كـورونـا»
أصدرت الحكومة قراراً يقضي برفع رسوم منح شهادة دولية معتمدة تثبت تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا في سوريا.
ووفقاً للقرار الصادر عن رئاسة الوزراء فقد تحدد بدل وثيقة اللقاح بمبلغ قدره 30 ألف ليرة سورية كما يستوفى المبلغ المذكور وفق القواعد والإجراءات المتبعة في استيفاء رسوم بدلات الخدمة الواردة في المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2017.
وبحسب "وزارة الصحة" فإن آلية الحصول على شهادة اللقاح المضاد لفيروس كورونا معتمدة يتم عبر خطوات وشروط محددة، وهي:
تسجيل طلب عبر المنصة الإلكترونية على موقع حجز المواعيد للتلقيح https://covid19.moh.gov.sy/، أو عبر زيارة موقع "وزارة الصحة" الإلكتروني، ويشترط أن يكون الشخص الراغب بالحصول على شهادة اللقاح قد تلقى جرعتي اللقاح أو جرعة واحدة لمن تلقى اللقاح الروسي أو جرعة ثانية لمن تلقى جرعة أولى خارج سوريا.
يُدخل المواطن الرقم الوطني باللغة الإنكليزية وتظهر بشكل مباشر رسالة بالموعد في حال كان مستوفياً للشروط السابقة، ثم يتوجه الشخص إلى أحد فروع "المصرف التجاري السوري" لدفع مبلغ 20 ألف ليرة سورية بدل خدمة "شهادة اللقاح الدولي" الخاص بكورونا.
عقبها يتوجه طالب "شهادة التلقيح" إلى مديرية الصحة في المحافظة التي تلقى فيها الجرعة الأولى مصطحباً البطاقة الشخصية وجواز السفر وبطاقة اللقاح وإشعار الدفع، حيث يتم تدقيق البيانات وطباعة الشهادة بعد تدوين رقم إيصال الدفع على الشهادة واسم المواطن باللغة الإنكليزية ورقم جواز السفر وتاريخ صلاحيته، وبعدها يجب ختمها من مكتب مديرية الصحة.
وفي حال وجود أي مشكلة في تسجيل الطلب للحصول على "شهادة اللقاح" يراجع مُقدم الطلب مديرية الصحة في المحافظة التي تلقى فيها الجرعة الأولى أو إرسال شكوى.
إضافة تعليق جديد