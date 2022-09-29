الأحد المقبل إطلاق العمل بمنظومة التتبع الإلكتروني

أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق مازن الدباس لبرنامج حديث النهار أنه بدءاً من يوم الأحد سيتم إطلاق العمل بمنظومة التتبع الإلكتروني لجميع وسائل النقل العامة على كافة الخطوط، حيث بلغت نسبة تركيب أجهزة التتبع الإلكتروني لوسائل النقل العامة أكثر من 75%، بعدد 6500 وسيلة (فان، بولمان، سرافيس، سيارات).

وأوضح الدباس أنه سيتوقف منح المحروقات للآليات التي التي لم تسدد رسوم الجهاز، والتي عددها نحو 1500 آلية، مشيراً إلى أنه خلال الفترة التجريبية والمراقبة تبين أن هناك عدداً كبيراً من السرافيس تعبئ المحروقات دون أن تعمل.

وذكر الدباس أنه خصص 30 ليتراً لكل 165 كم لكل وسيلة نقل، مع منح السائق مسافة 10 كم لتنقلاته الخاصة وعملية الإصلاح اليومية، وهكذا تصبح 30 ليتراً لكل 155 كم عمل فعلي على خطوط النقل.

وأشار الدباس إلى أنه بعد إطلاق العمل بمنظومة التتبع الإلكتروني ستزود وسيلة النقل التي تعمل يوم السبت بمخصصاتها من مادة المازوت، ولاحقاً سيضاف يوم الجمعة أيضاً، والوسائل التي تخدم الناس وتعمل بشكل نظامي ستزود بالكميات الخاصة بها من المحروقات.