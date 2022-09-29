بوتين: نحن في عملية صعبة يتم فيها تشكيل عالم أكثر عدلاً

صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن عالماً أكثر عدلاً يتشكل أماما أعيننا في الوقت الراهن.

وقال بوتين في كلمته أمام رؤساء أجهزة الاستخبارات في بلدان رابطة الدول المستقلة:

"هناك عملية صعبة لتشكيل عالم أكثر عدلاً تجري أمام أعيننا".

وأضاف ، فإن هذا التشكيل "مصحوب بمشاكل فوق السطح". على حد تعبيره.

وبيّن بوتين أن "الهيمنة أحادية القطب تتداعى بلا هوادة. هذه حقيقة موضوعية يرفض الغرب بشكل قاطع تحملها".

هذا وأعلن الرئيس الروسي ، في وقت سابق، أن النظام العالمي يتغير حالياً والعالم يتجه نحو التعددية القطبية.

وقال الرئيس الروسي خلال تسلم أوراق اعتماد سفراء جدد: "عملكم يجري الآن في ظروف تتسارع فيها عمليات التحول الأساسي للبنية الكاملة في العلاقات الدولية، حيث يدخل تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب وأكثر ديمقراطية وعدالة مرحلة نشطة".

وأشار الى أن القمة الأخيرة لمنظمة شنغهاي للتعاون، والتي عقدت في سمرقند حقيقة، أكدت أن التحرك نحو عالم متعدد الأقطاب هو المحرك الرئيسي والاستراتيجي للسياسة العالمية"

واتهم بوتين المعارضين الجيوسياسيين لبلدان رابطة الدول المستقلة مستعدون لتعريض أي دولة للخطر من خلال شن مذبحة دموية.

وخلال محادثة مع رؤساء مخابرات دول رابطة الدول المستقلة، اليوم الخميس، قال بوتين "إن خصـ. ـومنا الجيوسياسيون مستعدون لوضع أي شخص وأي دولة تحت الضربة لتحويلها إلى بؤرة للأزمة، وإثارة ثورة ملونة وإطلاق العنان لمجزرة دموية. نحن شاهدنا كل هذا أكثر من مرة".

وأضاف بوتين أن دوائر الاستخبارات الخاصة لبلدان رابطة الدول المستقلة تحتاج إلى زيادة تطوير التعاون في مجال تبادل المعلومات والتدريب.

وقال: "لقد اقتنعنا منذ فترة طويلة بأن توحيد جهود الهياكل الخاصة بكم يوسع من قدراتها، ويسمح لكم بتحقيق نتائج أفضل واستخدام الموارد المتاحة بشكل أكثر عقلانية. لذلك.

مشيراً أنه من الضروري تطوير التعاون بنشاط في المستقبل - من تبادل المعلومات إلى العمليات الخاصة المشتركة وتدريب الموظفين".