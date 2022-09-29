أردوغان: رفع القيود الدفاعية عن قبرص اليونانية لن يبقى دون رد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،‭ ‬يوم الأربعاء، إن بلاده ستعزز وجودها العسكري في شمال قبرص، بعد أن رفعت الولايات المتحدة القيود التجارية الدفاعية المفروضة على جنوب قبرص الخاضع لسيطرة اليونان.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية مع قناة (سي.إن.إن ترك)، إن رفع القيود ”يتعذر تفسيره من حيث المحتوى والتوقيت“.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت هذا الشهر إن الوزير أنتوني بلينكن رفع قيود التجارة الدفاعية عن قبرص للسنة المالية 2023.

وقال أردوغان: ”الولايات المتحدة، التي تتغاضى عن خطوات القبارصة اليونانيين، التي تهدد السلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط، بل وتشجعها، ستؤدي إلى سباق تسلح في الجزيرة بهذه الخطوة“.

وأضاف: ”هل سنقف متفرجين؟ لا يمكننا ذلك“ مضيفا أن تركيا لديها بالفعل 40 ألف جندي في الجزيرة وستعززهم بالأسلحة البرية والبحرية والجوية والذخيرة والمركبات.

وتابع: ”يجب أن يعلم الجميع أن هذه الخطوة الأخيرة لن تمر دون رد، وأنه سيتم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لأمن القبارصة الأتراك“.

وانقسمت قبرص في أعقاب هجوم تركي عام 1974 إثر انقلاب بإيعاز من اليونان.

ومنذ ذلك الحين، تدير الجزيرة إدارة قبرصية يونانية في الجنوب، وإدارة تركية في الشمال.