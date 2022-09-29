إدارة بايدن قلقة من "التدخل" الصيني في الاقتصاد الإسرائيلي

قال تقرير عبري، الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ”قلقة“ من ”التدخل“ الصيني في الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة فيما يتعلق بمجال التكنولوجيا العالية والبحث والتطوير في الجامعات الإسرائيلية.

وأوضح التقرير، الذي أعدته صحيفة ”معاريف“ العبرية، أن ”هذه المخاوف هي السبب وراء إطلاق واشنطن للحوار الاستراتيجي حول التكنولوجيا مع تل أبيب“.

ووصف التقرير، مشاركة إسرائيل بالحوار الاستراتيجي مع أمريكا بـ“الخطوة الدراماتيكية“ تجاه الصين، مضيفا أن ”المخاوف الأمريكية من مشاركة الصين في قطاع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل، نابع من أسباب أمنية واقتصادية“.



وأشار إلى أن ”إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كانت أول من بدأت الضغط على إسرائيل بشأن القضية الصينية“، مستدركا ”لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو لم يتخذ أي خطوات مهمة بهذا الملف“.

وأضاف التقرير: ”إدارة بايدن زادت الضغط على إسرائيل بشأن الصين، الأمر الذي دفع الحكومة الإسرائيلية للبدء في النظر إلى العلاقات مع الصين باعتبارها مسألة أمن قومي وليس مجرد قضية اقتصادية“.

ووفق التقرير العبري، فإن ”الحوار الاستراتيجي حول التكنولوجيا هو نتيجة زيارة بايدن لإسرائيل في يوليو الماضي، وجزءا من إعلان القدس الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد“.

وبين أن إسرائيل ”هي الدولة الرابعة بعد الهند واليابان وكوريا الجنوبية التي تقيم معها الولايات المتحدة حواراً تكنولوجيا“، مضيفا أن ”الغرض من المنتدى الجديد هو تطوير التعاون التكنولوجي المدني بين إسرائيل وأمريكا بعد عدة سنوات كان فيها في حالة تدهور“.

ولفت التقرير إلى أنه ”كجزء من اتفاق عقد الحوار الاستراتيجي حول التكنولوجيا، وافقت إسرائيل على فتح محادثات مع الولايات المتحدة حول بناء آلية حماية التكنولوجيا، وهو اسم رمزي لحماية التقنيات الحساسة من التسرب إلى الصين“.

ووفقا للاتفاق، ”ستعمل إسرائيل والولايات المتحدة على زيادة التنسيق في حماية الأبحاث وفحص الاستثمار الأجنبي، ومراقبة الصادرات وحماية التقنيات الهامة والمتطورة“.



ونقل التقرير العبري، عن مستشار الأمن القومي، إيال هولتا، قوله، إن ”إسرائيل تشارك الولايات المتحدة القلق بشأن حماية التقنيات من الانتشار إلى الدول، وكذلك من إساءة استخدام التقنيات من قبل الأطراف الخبيثة“.

ووفق التقرير العبري، فإن هولتا الذي تجنب وبشكل واضح ذكر الصين، أكد أن ”المخاوف الأمريكية بشأن حماية التكنولوجيا هي فرصة لإسرائيل لزيادة التعاون مع الولايات المتحدة“.

وأضاف هولتا: ”نحن بحاجة إلى لغة مشتركة مع الأمريكيين، وإذا أردنا توسيع التعاون التكنولوجي يجب علينا تطوير آليات أمنية تحمي هذه التقنيات“.