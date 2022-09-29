واتساب" يقدم ميزتين جديدتين

أعلنت شركة "ميتا"، عبر رئيسها التنفيذي، مارك زوكربيرغ، في منشور على "فيسبوك"، عن تقديم "واتساب" لميزتين جديدتين، الأولى تسهل على المستخدمين الانضمام إلى مكالمات الصوت والفيديو بنقرة واحدة على شاشة الهاتف، والأخرى تتيح لهم الالتحاق بمكالمات فيديو جماعية مع ما يصل إلى 32 شخصا بدلا من 8.

فبدءا من هذا الأسبوع، سيتمكن مستخدمو "واتساب" من النقر فوق خيار "روابط الاتصال" ضمن علامة التبويب "المكالمات" وإنشاء رابط لمكالمات الصوت أو الفيديو لإرسالها إلى أصدقائهم وعائلاتهم، والذين سينقرون بعد ذلك على الرابط وينضمون إلى المكالمة من هناك.

أما الميزة الأخرى، الخاصة بمكالمة الفيديو الجماعية مع ما يصل إلى 32 شخصا، بعدما كان الأمر يقتصر على 8 أشخاص فقط، فهي قيد الاختبار.

ويقول زوكربيرغ إنه بمجرد إتاحة مكالمات الفيديو لـ32 شخصا، سيتمكن المستخدم من التحدث إلى مجموعة كبيرة من أفراد العائلة أو الأصدقاء أو زملاء العمل دون أي قيود على المدة الزمنية.