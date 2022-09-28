قروض تشغيلية لجرحى العمليات الحربية

أعلن مشروع جريح الوطن عبر حسابه على فيسبوك أنه أصبح بإمكان جرحى العمليات الحربية المنضمين المشروع الحصول على قروض إنتاجية وتشغيلية لمشروعاتٍ صغيرة من المصارف العامة (الزراعي التعاوني، التسليف الشعبي) بفوائد قليلة جداً.

وجاء في الإعلان أن الفائدة المترتبة على الجريح المقترِض ستكون 2% فقط إذا كان من شريحة العجز الكلي وتحت الكلي، وستكون الفائدة 5% فقط للجريح المقترض إذا كان من شريحة العجز الجزئي، حيث سيتحمّل صندوق المعونة الاجتماعية النسبة المتبقية من الفائدة على القرض، بموجب الاتفاقيات الموقعة مع تلك المصارف ووفق الاشتراطات المقررة لديها للحصول على القروض.

وقرّر مجلس إدارة صندوق المعونة الاجتماعية أيضاً زيادة تحمّل الصندوق من الفائدة المقررة على القروض التي يحصل عليها الجرحى من المصارف الخاصة، بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الصندوق والمصارف الخاصة وهي (الوطنية للتمويل، الإبداع) لتصبح الفائدة 8% بدلاً من 6%.

الجدير ذكره أن آلية وشروط حصول الجرحى على القروض التشغيلية أو الإنتاجية من المصارف العامة لم تتغير، وبقيت معايير المصارف في منح القروض ذاتها، وأن الذي تغيّر هو تحمّل نسبة كبيرة من الفائدة من قبل صندوق المعونة.

ويأتي هذا القرار بعد نقاشات جرت بين مشروع جريح الوطن وصندوق المعونة الاجتماعية، لزيادة تمكين الجرحى اقتصادياً ودعمهم في أعمالهم الإنتاجية.



وتوفّر هذه الخطوة بيئة أوسع وأكثر جدوى لصالح جرحى الحرب، سواءً بإقامة مشاريعهم الإنتاجية والاقتصادية الصغيرة، أو لجهة توسيع مشاريعهم القائمة، أو لجهة إحياء مشاريعهم المتعثرة، بما يساعد في تحقيق الاستقلالية المادية للجريح وتمكينه اقتصادياً.

المصدر: مشروع جريح الوطن